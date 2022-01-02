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موسكو ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك V" خلال النصف الأول من 2022
موسكو ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك V" خلال النصف الأول من 2022
أفادت الخارجية الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن موسكو ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا خلال الأشهر الستة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T08:18+0000
2022-01-02T09:04+0000
روسيا
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين: إن "روسيا ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".وأوضح بانكين، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أرى شيئًا يجلب الأمل، من الواضح أن هناك نوعا من التقدير تجاه روسيا، فيما يتعلق باعتماد لقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما في الأشهر الثلاثة أو الستة الأولى من العام الجاري".يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز غامالي الروسي، ويٌنتج بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي هو أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيله في 11 آب/أغسطس الماضي.
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موسكو ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك V" خلال النصف الأول من 2022

08:18 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 02.01.2022)
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التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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أفادت الخارجية الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن موسكو ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا خلال الأشهر الستة الأولى من 2022.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين: إن "روسيا ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".

وأوضح بانكين، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أرى شيئًا يجلب الأمل، من الواضح أن هناك نوعا من التقدير تجاه روسيا، فيما يتعلق باعتماد لقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما في الأشهر الثلاثة أو الستة الأولى من العام الجاري".
يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز غامالي الروسي، ويٌنتج بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي هو أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيله في 11 آب/أغسطس الماضي.
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