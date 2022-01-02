تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/نجمة-لاكاسا-دي-بابل-تعلن-حضورها-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-فيديو-1054875755.html
نجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو
نجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو
أعلنت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، حضورها منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 10... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:46+0000
2022-01-02T21:46+0000
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029149_8:0:1500:839_1920x0_80_0_0_27079bfac594d4ccee576afab5eb1cd6.jpg
ونشر الحساب الرسمي للمنتدى عبر "فيسبوك" مقطعا مصورا للنجمة الإسبانية التي عرفها العرب في دور "راكيل" في المسلسل الشهير "La Casa de Papel".وأكدت في المقطع على استعدادها لحضور منتدى شباب العالم 2022.وعلق حساب للمنتدى على المقطع المصور، وكتب: "إلى جميع مشجعي La Casa de Papel من جميع أنحاء العالم، هذا إعلان خاص! إيتزيار إيتونيو، الملقبة بالمفتش راكيل موريلو، تحضر WYF.. بيلا تشاو حتى نلتقي".وانطلق منتدى شباب العالم عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029149_205:0:1324:839_1920x0_80_0_0_3f8fc451040d48329e9ba10daf8b0cc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر

نجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو

21:46 GMT 02.01.2022
© shutterstockمسلسل لاكاسا دس بابيل
مسلسل لاكاسا دس بابيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© shutterstock
تابعنا عبر
أعلنت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، حضورها منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 10 إلى 13 يناير الجاري.
ونشر الحساب الرسمي للمنتدى عبر "فيسبوك" مقطعا مصورا للنجمة الإسبانية التي عرفها العرب في دور "راكيل" في المسلسل الشهير "La Casa de Papel".
وأكدت في المقطع على استعدادها لحضور منتدى شباب العالم 2022.
وعلق حساب للمنتدى على المقطع المصور، وكتب: "إلى جميع مشجعي La Casa de Papel من جميع أنحاء العالم، هذا إعلان خاص! إيتزيار إيتونيو، الملقبة بالمفتش راكيل موريلو، تحضر WYF.. بيلا تشاو حتى نلتقي".
وانطلق منتدى شباب العالم عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:26 GMTبايدن يقول إن واشنطن "سترد بحسم" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا
22:12 GMTتضاعف حالات الوفيات بسبب حمى الضنك في الإكوادور خلال 2021
21:46 GMTنجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو
21:45 GMTإيران تبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل قاسم سليماني
21:43 GMTأدهم نابلسي يؤم المصلين بعد إعلان اعتزاله الفن... فيديو
21:42 GMTتونس... "الاستشارة الإلكترونية" بين الترحيب والانتقاد والدعوة إلى المقاطعة
21:41 GMTدولة تسجل رقما قياسيا من المهاجرين السريين
21:40 GMTمي عز الدين تحسم موقفها من الخضوع لجراحة المرارة
21:32 GMTتزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
21:22 GMTمسؤول بالحرس الثوري الإيراني يكشف عن دور قاسم سليماني في إنقاذ العراق وسوريا
21:21 GMTإيران تهدد الجميع: سنرد فورا وبحزم على أي اعتداء إسرائيلي
21:18 GMTنجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال
21:12 GMTبينيت: لن أقابل محمود عباس وغانتس التقاه بموافقتي
21:02 GMTمصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد بستة صواريخ
20:59 GMTمصر تكشف عن متحور كورونا الأكثر انتشارا لديها
20:52 GMT"حماس" تعلن موقفها من المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
20:37 GMTالسودان يتجه إلى المجهول... هل يتراجع العسكر خطوات إلى الوراء؟
20:33 GMTرئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن استقالته من منصبه
20:28 GMTمحمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تعادل مثير بين تشيلسي وليفربول... فيديو
20:27 GMTحمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي