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https://arabic.sputniknews.com/20220102/نجمة-لاكاسا-دي-بابل-تعلن-حضورها-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-فيديو-1054875755.html
نجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو
نجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو
أعلنت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، حضورها منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 10... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:46+0000
2022-01-02T21:46+0000
2022-01-02T21:46+0000
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ونشر الحساب الرسمي للمنتدى عبر "فيسبوك" مقطعا مصورا للنجمة الإسبانية التي عرفها العرب في دور "راكيل" في المسلسل الشهير "La Casa de Papel".وأكدت في المقطع على استعدادها لحضور منتدى شباب العالم 2022.وعلق حساب للمنتدى على المقطع المصور، وكتب: "إلى جميع مشجعي La Casa de Papel من جميع أنحاء العالم، هذا إعلان خاص! إيتزيار إيتونيو، الملقبة بالمفتش راكيل موريلو، تحضر WYF.. بيلا تشاو حتى نلتقي".وانطلق منتدى شباب العالم عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.
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أخبار مصر الآن, مصر
نجمة لاكاسا دي بابل تعلن حضورها منتدى شباب العالم في مصر.. فيديو
أعلنت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، حضورها منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 10 إلى 13 يناير الجاري.
ونشر الحساب الرسمي للمنتدى عبر "فيسبوك" مقطعا مصورا للنجمة الإسبانية التي عرفها العرب في دور "راكيل" في المسلسل الشهير "La Casa de Papel".
وأكدت في المقطع على استعدادها لحضور منتدى شباب العالم 2022.
وعلق حساب للمنتدى على المقطع المصور، وكتب: "إلى جميع مشجعي La Casa de Papel من جميع أنحاء العالم، هذا إعلان خاص! إيتزيار إيتونيو، الملقبة بالمفتش راكيل موريلو، تحضر WYF.. بيلا تشاو حتى نلتقي".
وانطلق منتدى شباب العالم عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.