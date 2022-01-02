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فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
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فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
أفادت وكالة "فرنس برس"، اليوم الأحد، بأن حريقا شب في مبنى برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T06:30+0000
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وأفاد شهود عيان أن دخان كثيف يتصاعد فوق مبنى البرلمان. وقال ممثل عن خدمات الطوارئ في المدينة للوكالة "السقف مشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) مشتعل أيضا. طلبوا تعزيزات لإخماد الحريق. لا يمكن تحديد مكان الحريق. كما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الضحايا. وجاري تحديد سبب الحريق.
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فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور

06:30 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 02.01.2022)
© AFP 2021 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Payton Bruni
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أفادت وكالة "فرنس برس"، اليوم الأحد، بأن حريقا شب في مبنى برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون.
وأفاد شهود عيان أن دخان كثيف يتصاعد فوق مبنى البرلمان.
وقال ممثل عن خدمات الطوارئ في المدينة للوكالة "السقف مشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) مشتعل أيضا. طلبوا تعزيزات لإخماد الحريق.
لا يمكن تحديد مكان الحريق. كما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الضحايا. وجاري تحديد سبب الحريق.
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