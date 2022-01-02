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https://arabic.sputniknews.com/20220102/وكالة-الأنباء-الفرنسية-اندلاع-حريق-في-مبنى-برلمان-جنوب-أفريقيا-1054841620.html
فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
أفادت وكالة "فرنس برس"، اليوم الأحد، بأن حريقا شب في مبنى برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T06:30+0000
2022-01-02T06:30+0000
2022-01-02T06:38+0000
العالم
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وأفاد شهود عيان أن دخان كثيف يتصاعد فوق مبنى البرلمان. وقال ممثل عن خدمات الطوارئ في المدينة للوكالة "السقف مشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) مشتعل أيضا. طلبوا تعزيزات لإخماد الحريق. لا يمكن تحديد مكان الحريق. كما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الضحايا. وجاري تحديد سبب الحريق.
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فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور 06:30 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 02.01.2022)
أفادت وكالة "فرنس برس"، اليوم الأحد، بأن حريقا شب في مبنى برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون.
وأفاد شهود عيان أن دخان كثيف يتصاعد فوق مبنى البرلمان.
وقال ممثل عن خدمات الطوارئ في المدينة للوكالة "السقف مشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) مشتعل أيضا. طلبوا تعزيزات لإخماد الحريق.
لا يمكن تحديد مكان الحريق. كما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الضحايا. وجاري تحديد سبب الحريق.