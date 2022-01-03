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"أنصار الله" تعلن توقيف سفينة شحن عسكري إماراتية بسبب دخولها مياه اليمن دون ترخيص
"أنصار الله" تعلن توقيف سفينة شحن عسكري إماراتية بسبب دخولها مياه اليمن دون ترخيص
قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:32+0000
2022-01-03T09:32+0000
العالم العربي
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وجاء الإعلان بعد وقت وجيز من اتهام التحالف العربي للجماعة باختطاف السفينة التي قال إنها تحمل معدات طبية.وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بحسب موقع "أنصار الله": "‏القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية".وبيّن أن السفينة "دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
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العالم العربي

"أنصار الله" تعلن توقيف سفينة شحن عسكري إماراتية بسبب دخولها مياه اليمن دون ترخيص

09:32 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص.
وجاء الإعلان بعد وقت وجيز من اتهام التحالف العربي للجماعة باختطاف السفينة التي قال إنها تحمل معدات طبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بحسب موقع "أنصار الله": "‏القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية".
وبيّن أن السفينة "دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
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