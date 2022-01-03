"أنصار الله" تعلن نقل السفينة الإماراتية المحتجزة إلى ميناء الصليف

ووفقا لتصريحات للمتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحي سريع، أكد أن السفينة تم نقلها إلى ميناء الصليف.وكان العميد يحي سريع قد أعلن، اليوم الاثنين، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".وحذّر سريع من وصفهم بـ"تحالف العدوان"، من "أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.من جهته عبر المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عما وصفها بـ "حالة التخبط"، التي وقعت فيها "دول العدوان"، جراء "العملية النوعية وغير المسبوقة للقوات البحرية اليمنية"، مبرهنا على ذلك بـ "إصدارها بيانات متلاحقة ومتناقضة".وشدد عبد السلام على أن "ما يبث لاحقا من صور للسفينة العسكرية ستلجم دول العدوان وتخرس إعلامه الزائف".وبعدها نشر عبد السلام مشهدا لسفينة تحمل معدات عسكرية، أكد أنها للسفينة الإماراتية.
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها نقلت السفينة الإماراتية المحتجزة إلى ميناء الصليف.
ووفقا لتصريحات للمتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحي سريع، أكد أن السفينة تم نقلها إلى ميناء الصليف.
وكان العميد يحي سريع قد أعلن، اليوم الاثنين، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني وسنوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.
وحذّر سريع من وصفهم بـ"تحالف العدوان"، من "أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.
نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني.
من جهته عبر المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عما وصفها بـ "حالة التخبط"، التي وقعت فيها "دول العدوان"، جراء "العملية النوعية وغير المسبوقة للقوات البحرية اليمنية"، مبرهنا على ذلك بـ "إصدارها بيانات متلاحقة ومتناقضة".
العملية النوعية وغير المسبوقة للقوات البحرية اليمنية أوقعت دول العدوان في حالة من التخبط بإصدارها بيانات متلاحقة ومتناقضة. وما يبث لاحقا من صور للسفينة العسكرية ستلجم دول العدوان وتخرس إعلامه الزائف.