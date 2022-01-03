استدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة في احتمالية تلاعب منظمة والدهما بقيمة ممتلكاتها

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام في نيويورك استدعى اثنين من أبناء الرئيس السابق، دونالد ترامب للشهادة في إطار تحقيق ميداني بشأن ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيم ممتلكاتها.وكان مكتب المدعي العام، قد استدعى سابقا، ترامب للإدلاء بشهادته، وحدد موعدا نهائيا في 7 كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن محامي ترامب قالوا إنهم سيعملون على إلغاء أمر الاستدعاء.وفي نهاية العام الماضي، استدعى الادعاء العام في نيويورك، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، للإدلاء بشهادته، في إطار هذا التحقيق الجنائي المستمر مع منظمة ترامب، ومديريها، بشأن ما إذا كانوا قد أبلغوا بالقيمة الحقيقية للأصول التي تمتلكها وتديرها المنظمة، الأمر الذي جعل المنظمة تتهرب من بعض الضرائب.وأعلنت مدينة نيويورك، في تموز/ يوليو الماضي، قطع علاقاتها التجارية مع ترامب، ووقف تعاقدات معه بسبب أعمال الشغب التي طالت الكابيتول.
استدعى الادعاء العام في نيويورك، إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور، للشهادة في تحقيق بشأن ما إذا كانت منظمة والدهما، قد تلاعبت بقيمة ممتلكاتهما.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام في نيويورك استدعى اثنين من أبناء الرئيس السابق، دونالد ترامب للشهادة في إطار تحقيق ميداني بشأن ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيم ممتلكاتها.
وبينت الشبكة أن أسماء إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور، قد ظهرت في جدول الاستدعاء في إطار التحقيق، اليوم الاثنين.
وكان مكتب المدعي العام، قد استدعى سابقا، ترامب للإدلاء بشهادته، وحدد موعدا نهائيا في 7 كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن محامي ترامب قالوا إنهم سيعملون على إلغاء أمر الاستدعاء.
وفي نهاية العام الماضي، استدعى الادعاء العام في نيويورك، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، للإدلاء بشهادته، في إطار هذا التحقيق الجنائي المستمر مع منظمة ترامب، ومديريها، بشأن ما إذا كانوا قد أبلغوا بالقيمة الحقيقية للأصول التي تمتلكها وتديرها المنظمة، الأمر الذي جعل المنظمة تتهرب من بعض الضرائب.
وأعلنت مدينة نيويورك، في تموز/ يوليو الماضي، قطع علاقاتها التجارية مع ترامب، ووقف تعاقدات معه بسبب أعمال الشغب التي طالت الكابيتول.