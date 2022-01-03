تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/استدعاء-اثنين-من-أبناء-ترامب-للشهادة-في-احتمالية-تلاعب-منظمة-والدهما-بقيمة-ممتلكاتها-1054908283.html
استدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة في احتمالية تلاعب منظمة والدهما بقيمة ممتلكاتها
استدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة في احتمالية تلاعب منظمة والدهما بقيمة ممتلكاتها
استدعى الادعاء العام في نيويورك، إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور، للشهادة في تحقيق بشأن ما إذا كانت منظمة والدهما، قد تلاعبت بقيمة ممتلكاتهما. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T18:52+0000
2022-01-03T18:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103080/10/1030801066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dccbc2ce65dfd19c6713069572c71d5a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام في نيويورك استدعى اثنين من أبناء الرئيس السابق، دونالد ترامب للشهادة في إطار تحقيق ميداني بشأن ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيم ممتلكاتها.وكان مكتب المدعي العام، قد استدعى سابقا، ترامب للإدلاء بشهادته، وحدد موعدا نهائيا في 7 كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن محامي ترامب قالوا إنهم سيعملون على إلغاء أمر الاستدعاء.وفي نهاية العام الماضي، استدعى الادعاء العام في نيويورك، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، للإدلاء بشهادته، في إطار هذا التحقيق الجنائي المستمر مع منظمة ترامب، ومديريها، بشأن ما إذا كانوا قد أبلغوا بالقيمة الحقيقية للأصول التي تمتلكها وتديرها المنظمة، الأمر الذي جعل المنظمة تتهرب من بعض الضرائب.وأعلنت مدينة نيويورك، في تموز/ يوليو الماضي، قطع علاقاتها التجارية مع ترامب، ووقف تعاقدات معه بسبب أعمال الشغب التي طالت الكابيتول.
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103080/10/1030801066_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_75d8b1aae6ad20f9f7efe71362a0b0bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا, دونالد ترامب

استدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة في احتمالية تلاعب منظمة والدهما بقيمة ممتلكاتها

18:52 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / Mandel Ngan دونالد ترامب الابن يطلق زوجته فانيسا ترامب
دونالد ترامب الابن يطلق زوجته فانيسا ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / Mandel Ngan
تابعنا عبر
استدعى الادعاء العام في نيويورك، إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور، للشهادة في تحقيق بشأن ما إذا كانت منظمة والدهما، قد تلاعبت بقيمة ممتلكاتهما.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام في نيويورك استدعى اثنين من أبناء الرئيس السابق، دونالد ترامب للشهادة في إطار تحقيق ميداني بشأن ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيم ممتلكاتها.

وبينت الشبكة أن أسماء إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور، قد ظهرت في جدول الاستدعاء في إطار التحقيق، اليوم الاثنين.

وكان مكتب المدعي العام، قد استدعى سابقا، ترامب للإدلاء بشهادته، وحدد موعدا نهائيا في 7 كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن محامي ترامب قالوا إنهم سيعملون على إلغاء أمر الاستدعاء.
وفي نهاية العام الماضي، استدعى الادعاء العام في نيويورك، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، للإدلاء بشهادته، في إطار هذا التحقيق الجنائي المستمر مع منظمة ترامب، ومديريها، بشأن ما إذا كانوا قد أبلغوا بالقيمة الحقيقية للأصول التي تمتلكها وتديرها المنظمة، الأمر الذي جعل المنظمة تتهرب من بعض الضرائب.
وأعلنت مدينة نيويورك، في تموز/ يوليو الماضي، قطع علاقاتها التجارية مع ترامب، ووقف تعاقدات معه بسبب أعمال الشغب التي طالت الكابيتول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:09 GMTقرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
20:07 GMTالحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لا يبقى أي أثر لإسرائيل
19:54 GMTوزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يناقشان التنسيق بشأن التوتر في أوكرانيا
19:47 GMT"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو
19:40 GMTأمير توفيق يبحث ملف انتقالات الأهلي المصري في "الميركاتو الشتوي"
19:32 GMTدراسة: مكمل يخفض استهلاك السكر لدى الفتيات لكن يجب الحذر
19:26 GMTميقاتي: حديث نصر الله عن السعودية لا يمثلنا ولا يمثل اللبنانيين
19:15 GMTالبرلمان الليبي يعلق جلسة إحاطة المفوضية ويطالبها بتقديم مقترح بموعد إجراء الاستحقاق الانتخابي
19:05 GMTالكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء... والسبب أوميكرون
19:02 GMTوزارة النقل السعودية تطلق مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل
19:00 GMTنصر الله يحمل أمريكا مسؤولية كل جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان والمنطقة
18:56 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل نحو 230 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات في محافظتي شبوة ومأرب
18:52 GMTاستدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة في احتمالية تلاعب منظمة والدهما بقيمة ممتلكاتها
18:48 GMTخبراء: احتجاز "أنصار الله" للسفينة الإماراتية يعطي حرب اليمن أبعادا جديدة
18:39 GMTنصر الله يشن هجوما على العاهل السعودي ويكشف عن طلب أمريكا من محمد بن سلمان
18:29 GMTالتحقيق مع رجل أعمال مصري بتهمة "تكدير السلم العام"
18:21 GMTارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية في العام الجديد
18:19 GMTدراسة قد تقلب مفاهيم الكتب المدرسية عن طريقة تشكل الكون في الثانية الأولى... صور وفيديو
18:12 GMTأردوغان يعبر عن حزنه لارتفاع التضخم إلى 36% في 2021
18:06 GMTأمير سعودي يرد على ابنة أبو مهدي المهندس بعد توعدها بـ"الانتقام من حكام المملكة"