"الأعلى بلا منازع"... السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن " إن موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".ولفت إلى أن "منحنى الوباء في المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية. ولفت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية ودخول غرفة العناية الفائقة معظمهم لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل 1746 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وتعافي 341، ما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة.ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 559852, بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 542754, فيما جرى تسجيل حالتي وفاة, ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8881.ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وكذلك أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين.
تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية تسارعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا تزاما مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن " إن موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".
ولفت إلى أن "منحنى الوباء في المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية.
وتوقع المتحدث باسم الصحة السعودية "زيادة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية ودخول غرفة العناية الفائقة معظمهم لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل 1746 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وتعافي 341، ما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 559852, بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 542754, فيما جرى تسجيل حالتي وفاة, ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8881.
ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وكذلك أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين.