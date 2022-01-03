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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الأمن-اللبناني-يصدر-تعميما-بـ238-مشتبها-في-حوادث-إطلاق-النار-ليلة-رأس-السنة-1054904574.html
الأمن اللبناني يصدر تعميما بـ238 مشتبها في حوادث إطلاق النار ليلة رأس السنة
الأمن اللبناني يصدر تعميما بـ238 مشتبها في حوادث إطلاق النار ليلة رأس السنة
كشفت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني عن أسماء، قالت إنهم لمشتبه فيهم في إطلاق النار ليلة رأس السنة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T17:02+0000
2022-01-03T17:02+0000
أخبار لبنان
إطلاق نار
رأس السنة
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ووفقا لبيان نشرته المديرية عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وضعت رابطا لكشف يحمل 238 اسما، مشددة على أنها ستقوم بتعميمه على كل القطاعات.وقالت: "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتحذير مطلقي النار ليلة رأس السنة والتشدد بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وأنه سيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المجرمين التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المجتمع".وأكدت أن المديرية العامة ستعمم لائحة بأسماء /238/ مشتبهًا بهم بإطلاق النار التّي وردت من القطعات حتى الساعة"، لافتة إلى أنه "تم توقيف /5/ أشخاص منهم لمدة /48/ ساعة، تركوا فيما بعد بسندات إقامة، وشخصين جرى استماعهما وتركا بسندي إقامة بناء على إشارة القضاء المختص"، مؤكدة أن قوى الأمن مستمرّة بملاحقة المتورّطين.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدد على الأمنية​ والقضائية بـ "وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار، واتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّهم، تفاديًا لتكرار هذه الظاهرة الّتي تقلق الناس وتلحق أضرارًا في الأرواح والممتلكات".يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تفيد بإطلاق النار من قبل البعض في العديد من المناطق اللبنانية، مساء الجمعة الماضية، من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف "b7"، وذلك أثناء احتفالا بليلة رأس السنة.
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أخبار لبنان, إطلاق نار, رأس السنة

الأمن اللبناني يصدر تعميما بـ238 مشتبها في حوادث إطلاق النار ليلة رأس السنة

17:02 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت
ضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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كشفت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني عن أسماء، قالت إنهم لمشتبه فيهم في إطلاق النار ليلة رأس السنة.
ووفقا لبيان نشرته المديرية عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وضعت رابطا لكشف يحمل 238 اسما، مشددة على أنها ستقوم بتعميمه على كل القطاعات.
وقالت: "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتحذير مطلقي النار ليلة رأس السنة والتشدد بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وأنه سيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المجرمين التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المجتمع".
وأكدت أن المديرية العامة ستعمم لائحة بأسماء /238/ مشتبهًا بهم بإطلاق النار التّي وردت من القطعات حتى الساعة"، لافتة إلى أنه "تم توقيف /5/ أشخاص منهم لمدة /48/ ساعة، تركوا فيما بعد بسندات إقامة، وشخصين جرى استماعهما وتركا بسندي إقامة بناء على إشارة القضاء المختص"، مؤكدة أن قوى الأمن مستمرّة بملاحقة المتورّطين.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدد على الأمنية​ والقضائية بـ "وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار، واتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّهم، تفاديًا لتكرار هذه الظاهرة الّتي تقلق الناس وتلحق أضرارًا في الأرواح والممتلكات".
يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تفيد بإطلاق النار من قبل البعض في العديد من المناطق اللبنانية، مساء الجمعة الماضية، من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف "b7"، وذلك أثناء احتفالا بليلة رأس السنة.
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