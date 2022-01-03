الأمن اللبناني يصدر تعميما بـ238 مشتبها في حوادث إطلاق النار ليلة رأس السنة

ووفقا لبيان نشرته المديرية عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وضعت رابطا لكشف يحمل 238 اسما، مشددة على أنها ستقوم بتعميمه على كل القطاعات.وقالت: "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتحذير مطلقي النار ليلة رأس السنة والتشدد بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وأنه سيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المجرمين التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المجتمع".وأكدت أن المديرية العامة ستعمم لائحة بأسماء /238/ مشتبهًا بهم بإطلاق النار التّي وردت من القطعات حتى الساعة"، لافتة إلى أنه "تم توقيف /5/ أشخاص منهم لمدة /48/ ساعة، تركوا فيما بعد بسندات إقامة، وشخصين جرى استماعهما وتركا بسندي إقامة بناء على إشارة القضاء المختص"، مؤكدة أن قوى الأمن مستمرّة بملاحقة المتورّطين.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدد على الأمنية والقضائية بـ "وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار، واتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّهم، تفاديًا لتكرار هذه الظاهرة الّتي تقلق الناس وتلحق أضرارًا في الأرواح والممتلكات".يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تفيد بإطلاق النار من قبل البعض في العديد من المناطق اللبنانية، مساء الجمعة الماضية، من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف "b7"، وذلك أثناء احتفالا بليلة رأس السنة.
وقالت: "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتحذير مطلقي النار ليلة رأس السنة والتشدد بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وأنه سيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المجرمين التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المجتمع".
وأكدت أن المديرية العامة ستعمم لائحة بأسماء /238/ مشتبهًا بهم بإطلاق النار التّي وردت من القطعات حتى الساعة"، لافتة إلى أنه "تم توقيف /5/ أشخاص منهم لمدة /48/ ساعة، تركوا فيما بعد بسندات إقامة، وشخصين جرى استماعهما وتركا بسندي إقامة بناء على إشارة القضاء المختص"، مؤكدة أن قوى الأمن مستمرّة بملاحقة المتورّطين.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد شدد على الأمنية والقضائية بـ "وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار، واتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّهم، تفاديًا لتكرار هذه الظاهرة الّتي تقلق الناس وتلحق أضرارًا في الأرواح والممتلكات".
يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تفيد بإطلاق النار من قبل البعض في العديد من المناطق اللبنانية، مساء الجمعة الماضية، من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف "b7"، وذلك أثناء احتفالا بليلة رأس السنة.