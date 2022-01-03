تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220103/بايدن-وفرنا-300-ألف-فرصة-عمل-في-الصناعة-خلال-عام-1054911736.html
بايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
بايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته استطاعت توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل للأمريكيين في القطاع الصناعي منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:50+0000
2022-01-03T20:50+0000
2022-01-03T20:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407057_0:235:2807:1813_1920x0_80_0_0_70b8ce7c19ae35d0cd5989690c6f2b23.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر" اليوم الاثنين، أكد فيها أهمية القطاع الصناعي في توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.وقال بايدن: "وصل حجم ما تم توفيره من وظائف جديدة خلال ما يقرب من عام، منذ تولي إدارتي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر 300 ألف وظيفة".وتابع: "سنواصل العمل على توفير المزيد من الوظائف، لأنه يجب علينا صناعة نسبة أكبر من البضائع التي نستهلكها.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد بايدن بمعدلات قياسية في نمو الوظائف وتقليل الاختناقات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج في الخارج أو في الداخل.وتؤكد إدارة بايدن على أهمية دعم من وصفهم بـ "العمال الجادين"، مشيرا إلى أنهم يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/بايدن-وتيرة-تعافي-الاقتصاد-الأمريكي-هي-الأسرع-في-العالم-1050760952.html
https://arabic.sputniknews.com/20211113/بايدن-أمريكا-تحقق-معدلات-قياسية-في-نمو-الوظائف-1050695344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407057_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_be83581690e277d4966c69f065c99f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته استطاعت توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل للأمريكيين في القطاع الصناعي منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر" اليوم الاثنين، أكد فيها أهمية
القطاع الصناعي
في توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.
20 نوفمبر 2021, 18:50 GMT
وقال بايدن: "وصل حجم ما تم توفيره من وظائف جديدة خلال ما يقرب من عام، منذ تولي إدارتي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر 300 ألف وظيفة".
وتابع: "سنواصل العمل على توفير المزيد من الوظائف، لأنه يجب علينا صناعة نسبة أكبر من البضائع التي نستهلكها.
13 نوفمبر 2021, 15:19 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد بايدن بمعدلات قياسية في
نمو الوظائف
وتقليل الاختناقات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج في الخارج أو في الداخل.
وتؤكد إدارة بايدن على أهمية دعم من وصفهم بـ "العمال الجادين"، مشيرا إلى أنهم يمثلون العمود الفقري
للولايات المتحدة الأمريكية
.