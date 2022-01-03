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بايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
بايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته استطاعت توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل للأمريكيين في القطاع الصناعي منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:50+0000
2022-01-03T20:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر" اليوم الاثنين، أكد فيها أهمية القطاع الصناعي في توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.وقال بايدن: "وصل حجم ما تم توفيره من وظائف جديدة خلال ما يقرب من عام، منذ تولي إدارتي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر 300 ألف وظيفة".وتابع: "سنواصل العمل على توفير المزيد من الوظائف، لأنه يجب علينا صناعة نسبة أكبر من البضائع التي نستهلكها.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد بايدن بمعدلات قياسية في نمو الوظائف وتقليل الاختناقات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج في الخارج أو في الداخل.وتؤكد إدارة بايدن على أهمية دعم من وصفهم بـ "العمال الجادين"، مشيرا إلى أنهم يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية.
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https://arabic.sputniknews.com/20211113/بايدن-أمريكا-تحقق-معدلات-قياسية-في-نمو-الوظائف-1050695344.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام

20:50 GMT 03.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي جو بايدن يجتمع مع أعضاء فريق البحث الطبي حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "أوميكرون"، 16 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن يجتمع مع أعضاء فريق البحث الطبي حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس أوميكرون، 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته استطاعت توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل للأمريكيين في القطاع الصناعي منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر" اليوم الاثنين، أكد فيها أهمية القطاع الصناعي في توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
بايدن: وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم
20 نوفمبر 2021, 18:50 GMT
وقال بايدن: "وصل حجم ما تم توفيره من وظائف جديدة خلال ما يقرب من عام، منذ تولي إدارتي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر 300 ألف وظيفة".
وتابع: "سنواصل العمل على توفير المزيد من الوظائف، لأنه يجب علينا صناعة نسبة أكبر من البضائع التي نستهلكها.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
بايدن: أمريكا تحقق معدلات قياسية في نمو الوظائف
13 نوفمبر 2021, 15:19 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد بايدن بمعدلات قياسية في نمو الوظائف وتقليل الاختناقات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج في الخارج أو في الداخل.
وتؤكد إدارة بايدن على أهمية دعم من وصفهم بـ "العمال الجادين"، مشيرا إلى أنهم يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية.
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