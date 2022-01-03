حكومة "طالبان" تبحث مع وفد من المستثمرين الروس إقامة مشاريع في أفغانستان

ونشر ذبيح الله مجاهد على صفحته الرسمية في "تويتر" تغريدة عن اللقاء قال فيها: "التقى مولوي صاحب عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء، بوفد مشترك من المستثمرين الأفغان والروس في مكتبه".وأضاف مجاهد قائلا: "تم خلال هذا الاجتماع مناقشة جهود استخراج وإنشاء مصافي النفط والغاز ومصانع الأسمنت والسبائك وإنشاء شركة لإنتاج الأسمنت بالتفصيل".وكانت حركة "طالبان" قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.
أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، أن حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بحثت مع وفد من المستثمرين الروس إقامة منشأة لاستخراج وتكرير النفط في البلاد.
ونشر ذبيح الله مجاهد على صفحته الرسمية في "تويتر" تغريدة عن اللقاء قال فيها: "التقى مولوي صاحب عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء، بوفد مشترك من المستثمرين الأفغان والروس في مكتبه".
۱/۲ ــ محترم مولوی صاحب عبدالسلام حنفی معاون ریاسة الوزرا با هیئت مشترک سرمایهگذاران افغانی و روسی در دفتر کاری خود دیدار نمود. در این دیدار روی تلاش، استخراج و تاسیس پالایشگاههای نفت و گاز و دستگاههای سیانجی و الانجی و ایجاد شرکت تولید سمنت به تفصیل بحث و تبادل نظر شد. pic.twitter.com/3JWaVTesGy