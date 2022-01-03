خبير: لقاء المشري وصالح لن يفضي إلى حل بشأن إدارة المرحلة المقبلة في ليبيا

وأضاف، في حديثه لراديو سبوتنيك، أنه "لا توجد إمكانية حقيقية لإجراء الانتخابات في ظل سيطرة مجموعات عسكرية على المشهد، خصوصا في طرابلس".وأشار الخبير إلى أن "الأطراف الخارجية المنخرطة في الشأن الليبي لم تبلور الحل حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه لن يجد ترجمة حقيقية على الأرض"، بحسب قوله.وكانت مصادر برلمانية ليبية، قد كشفت تفاصيل لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح (المرشح الرئاسي) في المغرب، الأحد 2 يناير/ كانون الثاني.جاء هذا اللقاء غير المعلن الذي تستضيفه المغرب بعد تنسيق ودعوة من الطرف المغربي للمشري وصالح، على الرغم من أن المستشار عقيلة صالح لم يعد لمنصبه برئاسة البرلمان حتى الآن.وحسب المصادر، فإن اللقاء الذي يجمع رئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يهدف لمناقشة خارطة الطريق الجديدة، وبحث النقاط الخلافية التي حالت دون التوافق على إجراء الانتخابات.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.
قال المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، إن اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمرشح الرئاسي عقيلة صالح لن يُفضي إلى حل بشأن التوصل لخارطة طريق، وقاعدة دستورية مشتركة لإدارة المرحلة المقبلة و إجراء الانتخابات على أساسها.
وأضاف، في حديثه لراديو سبوتنيك، أنه "لا توجد إمكانية حقيقية لإجراء الانتخابات في ظل سيطرة مجموعات عسكرية على المشهد، خصوصا في طرابلس".
وأشار الخبير إلى أن "الأطراف الخارجية المنخرطة في الشأن الليبي لم تبلور الحل حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه لن يجد ترجمة حقيقية على الأرض"، بحسب قوله.
وأكد فنوش أن "صمت الأطراف الدولية المنخرطة في الشأن الليبي، وعلى رأسها واشنطن والمبعوثة الأممية ستفاني ويليامز، يشير إلى أنه ليس هناك تصور ولا إدارة للأزمة أو إمكانية الضغط على الأطراف من أجل الوصول لحل".
وكانت مصادر برلمانية ليبية، قد كشفت تفاصيل لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح (المرشح الرئاسي) في المغرب، الأحد 2 يناير/ كانون الثاني.
جاء هذا اللقاء غير المعلن الذي تستضيفه المغرب بعد تنسيق ودعوة من الطرف المغربي للمشري وصالح، على الرغم من أن المستشار عقيلة صالح لم يعد لمنصبه برئاسة البرلمان حتى الآن.
وحسب المصادر، فإن اللقاء الذي يجمع رئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يهدف لمناقشة خارطة الطريق الجديدة، وبحث النقاط الخلافية التي حالت دون التوافق على إجراء الانتخابات.