"زوجته رفضت زيارته"... وزير الداخلية التونسي يكشف السبب الحقيقي وراء توقيف مسؤول حزب "النهضة"

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية، مع وجود محاضر مضمنة بمحاضر بحث لوجود شبهات جدية وأبحاث عدلية جراء تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية، بحسب صحيفة "الصباح نيوز" التونسية.وأشار الوزير إلى وجود تحركات اسماها بالـ"مشبوهة"، بالإضافة إلى "أمور تدبر تمس من الأمن القومي مع وجود شبهة إرهاب في الملف"، مؤكدا على أنه "كان لزاما أن أكون في مستوى الأمانة".ولفت وزير الداخلية التونسي إلى أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل "لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر"، ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية.وأشار الوزير إلى أنه "تم السماح لسعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ولأبنائه بزيارته، لكنها رفضت الزيارة، رغم تمكينها أيضاً من اصطحاب طبيبهم الخاص وعميد المحامين" ،وفقا لصحيفة "جمهورية" التونسية.وأكد كذلك على أنه تم أيضاً السماح لرئيس هيئة الوقاية من التعذيب من زيارة البحيري.وألقت السلطات الأمنية التونسية القبض الجمعة على نور الدين البحيري، القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق في 2011.
كشف وزير الداخلية التونسي عن الأسباب التي أدت إلى توقيف المسؤول في حزب "النهضة"، وزير العدل السابق نور الدين البحيري.
قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية، مع وجود محاضر مضمنة بمحاضر بحث لوجود شبهات جدية وأبحاث عدلية جراء تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية، بحسب صحيفة "الصباح نيوز" التونسية.
وأشار الوزير إلى وجود تحركات اسماها بالـ"مشبوهة"، بالإضافة إلى "أمور تدبر تمس من الأمن القومي مع وجود شبهة إرهاب في الملف"، مؤكدا على أنه "كان لزاما أن أكون في مستوى الأمانة".
ولفت وزير الداخلية التونسي إلى أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل "لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر"، ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية.
وأشار الوزير إلى أنه "تم السماح لسعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ولأبنائه بزيارته، لكنها رفضت الزيارة، رغم تمكينها أيضاً من اصطحاب طبيبهم الخاص وعميد المحامين" ،وفقا لصحيفة "جمهورية" التونسية.
وأكد كذلك على أنه تم أيضاً السماح لرئيس هيئة الوقاية من التعذيب من زيارة البحيري.
وألقت السلطات الأمنية التونسية القبض الجمعة على نور الدين البحيري، القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق في 2011.