7 عادات يومية قد تؤدي إلى نوبات قلبية... وفقا للعلم

ورغم أن هناك عدة عوامل خارجة عن إرادتنا للتعرض لخطر الإصابة بالنوبات القلبية، بما في ذلك التاريخ العائلي والعمر، إلا أن هناك عادات يومية يمكن أن تقود في النهاية إلى الحالة المميتة، وفق تقرير لـ Eat This, Not That