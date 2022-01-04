أمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء

وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، أوضح الطبوبي أن الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ، كشفت ما سبق وأكدناه في خطاب صفاقس.وقال: "ما كشفته الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ للاتحاد هي نسخة وسبق أن كشف محتواها في خطاب صفاقس مما أثار جدلا واسعا، الحمد لله لم نفتر على أحد".وقال "النسخة الأولية لمشروع الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي تضمن تخفيضا في كتلة الأجور بـ 10% ثم تحول هذا التخفيض إلى تجميد للأجور".وخاطب الطبوبي الهيئة الإدارية الوطنية مؤكدا أنها "تنعقد في وضع خطير متعدد الأبعاد تعيشه البلاد"، ومشددا على أهمية المؤتمر المقبل للاتحاد، مقترحا التصويت على أن يكون شعار المؤتمر "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ".
ولفت الطبوبي إلى أن وثيقة "أنا يقظ" تضمنت "رفع الدعم هذه السنة عن المواد البترولية ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية بداية من السنة المقبلة وكذلك عزم الدولة بيع حصصها من المؤسسات العمومية"، مؤكدا هذه الأخبار.
وخاطب الطبوبي الهيئة الإدارية الوطنية مؤكدا أنها "تنعقد في وضع خطير متعدد الأبعاد تعيشه البلاد"، ومشددا على أهمية المؤتمر المقبل للاتحاد، مقترحا التصويت على أن يكون شعار المؤتمر "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ".