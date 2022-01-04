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https://arabic.sputniknews.com/20220104/أمين-عام-الشغل-التونسي-حديثنا-عن-تعهد-الحكومة-لصندوق-النقد-بتخفيض-الأجور-ورفع-الدعم-لم-يكن-افتراء-1054923250.html
أمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء
أمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء
أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد لم يفتر على الحكومة التونسية حينما كشف عن تعهدها لصندوق النقد الدولي بتخفيض الأجور ورفع... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:20+0000
2022-01-04T10:20+0000
صندوق النقد الدولي
اتحاد الشغل في تونس
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وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، أوضح الطبوبي أن الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ، كشفت ما سبق وأكدناه في خطاب صفاقس.وقال: "ما كشفته الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ للاتحاد هي نسخة وسبق أن كشف محتواها في خطاب صفاقس مما أثار جدلا واسعا، الحمد لله لم نفتر على أحد".وقال "النسخة الأولية لمشروع الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي تضمن تخفيضا في كتلة الأجور بـ 10% ثم تحول هذا التخفيض إلى تجميد للأجور".وخاطب الطبوبي الهيئة الإدارية الوطنية مؤكدا أنها "تنعقد في وضع خطير متعدد الأبعاد تعيشه البلاد"، ومشددا على أهمية المؤتمر المقبل للاتحاد، مقترحا التصويت على أن يكون شعار المؤتمر "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ".
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صندوق النقد الدولي, اتحاد الشغل في تونس

أمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء

10:20 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Mostafa Elkilanyنور الدين الطبوبي
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Mostafa Elkilany
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أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد لم يفتر على الحكومة التونسية حينما كشف عن تعهدها لصندوق النقد الدولي بتخفيض الأجور ورفع الدعم.
وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، أوضح الطبوبي أن الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ، كشفت ما سبق وأكدناه في خطاب صفاقس.
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وقال: "ما كشفته الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ للاتحاد هي نسخة وسبق أن كشف محتواها في خطاب صفاقس مما أثار جدلا واسعا، الحمد لله لم نفتر على أحد".
تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي جاءت خلال كلمة له في افتتاح أشغال الهيئة الادارية الوطنية، اليوم الثلاثاء.
وقال "النسخة الأولية لمشروع الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي تضمن تخفيضا في كتلة الأجور بـ 10% ثم تحول هذا التخفيض إلى تجميد للأجور".
ولفت الطبوبي إلى أن وثيقة "أنا يقظ" تضمنت "رفع الدعم هذه السنة عن المواد البترولية ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية بداية من السنة المقبلة وكذلك عزم الدولة بيع حصصها من المؤسسات العمومية"، مؤكدا هذه الأخبار.
وخاطب الطبوبي الهيئة الإدارية الوطنية مؤكدا أنها "تنعقد في وضع خطير متعدد الأبعاد تعيشه البلاد"، ومشددا على أهمية المؤتمر المقبل للاتحاد، مقترحا التصويت على أن يكون شعار المؤتمر "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ".
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