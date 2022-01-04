تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إيما-واتسون-تشارك-منشور-التضامن-هو-فعل-إلى-جانب-العلم-الفلسطيني-1054942393.html
إيما واتسون تشارك منشور "التضامن هو فعل" إلى جانب العلم الفلسطيني
إيما واتسون تشارك منشور "التضامن هو فعل" إلى جانب العلم الفلسطيني
نشرت نجمة سلسة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون، رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر حسابها على "إنستغرام". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:49+0000
2022-01-04T16:49+0000
العالم
مشاهير
إيما واتسون
فلسطين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102287/49/1022874942_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_6aef65bbe7c3d54cb872bb5ffc0b58b3.jpg
وتظهر الرسالة التي نشرتها واتسون عبارة "التضامن هو فعل"، إلى جانب العلم الفلسطيني، على صورة لمتظاهرين تم التقاطها في مسيرة فلسطين الحرة.ويعود الاقتباس الذي شاركته واتسون إلى كلمات للباحثة البريطانية الأسترالية سارة أحمد التي قالت فيها إن "التضامن لا يفترض أن كفاحنا هو ذاته، أو أن ألمنا هو نفس الألم، أو أن أملنا هو نفس المستقبل. التضامن ينطوي على الالتزام والعمل وكذلك الاعتراف بأنه حتى لو لم نفعل ذلك لدينا نفس المشاعر، أو نفس الحياة، أو نفس الأجساد، فنحن نعيش على أرض مشتركة".وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال نيوز"، تعرض المنشور لانتقادات من جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذي غرد قائلا: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل على أرض الواقع" مضيفا، "إذا نجحت، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب)، وأنا سأؤيد ذلك!".ولا تعد واتسون أول شخصية مشهورة عالميا تدعم فلسطين، ففي عام 2021، شاركت عارضة الأزياء الفلسطينية-الهولندية بيلا حديد في مسيرة في نيويورك احتجاجا على العنف المتبع في فلسطين، كما استخدمت بانتظام منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الاقتباسات تضامنا مع الشعب الفلسطيني".وفي عام 2019، قال المغني جون ليجند: "إنها وجهة نظر تقدمية أن نتحدث عن حقوق الفلسطينيين"، بينما كتبت الممثلة والناشطة سوزان ساراندون في تغريدة لها عام 2021: "نتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود" مشيرة إلى أن "العالم يراقب".يذكر أن واتسون كانت من بين مجموعة من المشاهير البريطانيين الذين دعوا الوزراء البريطانيين في سبتمبر / أيلول الماضي لإنقاذ المبدعين في أفغانستان، حيث ضمت المجموعة كل من ريز أحمد، وبنديكت كومبرباتش، والسير إيان ماكيلين، وكولين فيرث، وستيفن فراي، وسام مينديز، وإليف شفق.وكتب المشاهير حينها رسالة إلى صحيفة التايمز بعنوان "نداء الممر الآمن لفناني الأداء الأفغان"، يطالبون فيها الحكومة البريطانية بفتح "ممر إنساني" لمساعدة الفنانين والكتاب والمخرجين على الهروب من البلاد التي سيطرت عليها حركة طالبان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102287/49/1022874942_757:0:3500:2057_1920x0_80_0_0_8cbf0d5e56891c346930125e7922fb45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مشاهير, إيما واتسون, فلسطين

إيما واتسون تشارك منشور "التضامن هو فعل" إلى جانب العلم الفلسطيني

16:49 GMT 04.01.2022
© REUTERS / MARIO ANZUONIإيما واتسون
إيما واتسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MARIO ANZUONI
تابعنا عبر
نشرت نجمة سلسة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون، رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر حسابها على "إنستغرام".
وتظهر الرسالة التي نشرتها واتسون عبارة "التضامن هو فعل"، إلى جانب العلم الفلسطيني، على صورة لمتظاهرين تم التقاطها في مسيرة فلسطين الحرة.
ويعود الاقتباس الذي شاركته واتسون إلى كلمات للباحثة البريطانية الأسترالية سارة أحمد التي قالت فيها إن "التضامن لا يفترض أن كفاحنا هو ذاته، أو أن ألمنا هو نفس الألم، أو أن أملنا هو نفس المستقبل. التضامن ينطوي على الالتزام والعمل وكذلك الاعتراف بأنه حتى لو لم نفعل ذلك لدينا نفس المشاعر، أو نفس الحياة، أو نفس الأجساد، فنحن نعيش على أرض مشتركة".
وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال نيوز"، تعرض المنشور لانتقادات من جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذي غرد قائلا: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل على أرض الواقع" مضيفا، "إذا نجحت، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب)، وأنا سأؤيد ذلك!".
ولا تعد واتسون أول شخصية مشهورة عالميا تدعم فلسطين، ففي عام 2021، شاركت عارضة الأزياء الفلسطينية-الهولندية بيلا حديد في مسيرة في نيويورك احتجاجا على العنف المتبع في فلسطين، كما استخدمت بانتظام منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الاقتباسات تضامنا مع الشعب الفلسطيني".
وفي عام 2019، قال المغني جون ليجند: "إنها وجهة نظر تقدمية أن نتحدث عن حقوق الفلسطينيين"، بينما كتبت الممثلة والناشطة سوزان ساراندون في تغريدة لها عام 2021: "نتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود" مشيرة إلى أن "العالم يراقب".
يذكر أن واتسون كانت من بين مجموعة من المشاهير البريطانيين الذين دعوا الوزراء البريطانيين في سبتمبر / أيلول الماضي لإنقاذ المبدعين في أفغانستان، حيث ضمت المجموعة كل من ريز أحمد، وبنديكت كومبرباتش، والسير إيان ماكيلين، وكولين فيرث، وستيفن فراي، وسام مينديز، وإليف شفق.
وكتب المشاهير حينها رسالة إلى صحيفة التايمز بعنوان "نداء الممر الآمن لفناني الأداء الأفغان"، يطالبون فيها الحكومة البريطانية بفتح "ممر إنساني" لمساعدة الفنانين والكتاب والمخرجين على الهروب من البلاد التي سيطرت عليها حركة طالبان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:31 GMTعشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
17:28 GMTفيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
17:26 GMTالعالم يخسر 5.5 مليار دولار في عام 2021 من جراء قطع الإنترنت
17:09 GMTأهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
16:58 GMTموقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو
16:57 GMT"الديمقراطي الكردستاني": التيار الصدري مصر على تشكيل حكومة أغلبية
16:55 GMTالحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس عامين
16:53 GMTنقل حيوان "اللايغر" إلى محميته الخاصة في روسيا... فيديو
16:50 GMTوزير الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود "كورونا" في البلاد
16:49 GMTإيما واتسون تشارك منشور "التضامن هو فعل" إلى جانب العلم الفلسطيني
16:45 GMTمسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين
16:44 GMTبعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟
16:37 GMTعالمة سابقة في شركة أبحاث عالمية تعترف بسرقة أسرار تجارية لحساب شركة صينية
16:32 GMTقيادي بهيئة شؤون الأسرى: أبوهواش يصارع الموت والمجتمع الدولي عاجز
16:25 GMTفيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال
16:21 GMTكيف أصبحت "آبل" أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار؟
16:20 GMTالتحالف العربي: انطلاق عمليات القرصنة من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا
16:19 GMTنزوح آلاف الأسر جراء المعارك بين مسلحين موالين للجيشين الأمريكي والتركي شرقي سوريا
16:15 GMTرئيس وزراء هايتي يعلق على محاولة اغتياله
16:09 GMTالمغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران