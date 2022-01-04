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التحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد
التحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر عمليات... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:49+0000
2022-01-04T15:49+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
التحالف العربي
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف، إنه "نفذ عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 185 إرهابياً وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية خلال العملية".وأشار إلى "‌‎تنفيذ 9 عمليات استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 55 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/خبراء-احتجاز-أنصار-الله-للسفينة-الإماراتية-يعطي-حرب-اليمن-أبعادا-جديدة-1054907666.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد

15:49 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Nariman El-Moftyالقوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021
القوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Nariman El-Mofty
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر عمليات له في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط، جنوب وشمال شرق العاصمة اليمنية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف، إنه "نفذ عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 185 إرهابياً وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية خلال العملية".

وأشار إلى "‌‎تنفيذ 9 عمليات استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 55 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".

ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.

في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
سفينة حربية تابعة لقوة الأسطول الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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