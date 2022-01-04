التحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف، إنه "نفذ عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 185 إرهابياً وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية خلال العملية".وأشار إلى "تنفيذ 9 عمليات استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 55 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر عمليات له في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط، جنوب وشمال شرق العاصمة اليمنية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف، إنه "نفذ عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 185 إرهابياً وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية خلال العملية".
وأشار إلى "تنفيذ 9 عمليات استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 55 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".
ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.