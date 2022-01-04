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التعاون الخليجي يبحث ضمان حركة الملاحة في المنطقة مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي
التعاون الخليجي يبحث ضمان حركة الملاحة في المنطقة مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي
بحث نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الثلاثاء، ضمان حركة الملاحة في الخليج مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:31+0000
2022-01-04T18:31+0000
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مجلس التعاون الخليحي
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وذكرت صحيفة الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مبارك الحجرف قد بحث مع الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، عبر الاتصال المرئي، اليوم، أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري.وذكرت الصحيفة أن الحجرف ناقش مع الفريق كوبر أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والإدارة الأمريكية.وتمت مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وذلك لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج.
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العالم العربي, أمريكا, مجلس التعاون الخليحي

التعاون الخليجي يبحث ضمان حركة الملاحة في المنطقة مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي

18:31 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / -الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / -
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بحث نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الثلاثاء، ضمان حركة الملاحة في الخليج مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي.
وذكرت صحيفة الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مبارك الحجرف قد بحث مع الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، عبر الاتصال المرئي، اليوم، أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري.
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وذكرت الصحيفة أن الحجرف ناقش مع الفريق كوبر أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والإدارة الأمريكية.
وتمت مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وذلك لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج.
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