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https://arabic.sputniknews.com/20220104/التنفيذيين-اللبنانيين-يعلق-على-حديث-نصر-الله-بشأن-مسألة-الرهائن-في-الخليج-1054928706.html
"التنفيذيين اللبنانيين" يعلق على حديث نصر الله بشأن مسألة "الرهائن" في الخليج
"التنفيذيين اللبنانيين" يعلق على حديث نصر الله بشأن مسألة "الرهائن" في الخليج
علق مجلس التنفيذيين اللبنانيين على التصريحات التي أدلى بها حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، والتي جاء فيها أن السعودية بشكل خاص والخليج بشكل... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:22+0000
2022-01-04T12:22+0000
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والمجلس حاصل على تصريح من وزارة الداخلية اللبنانية، وهو عبارة جمعية للمغتربين اللبنانيين، ويضم 150 شخصية من بين رجال أعمال ومدراء تنفيذيين موجودين في العالم، إلا أن غالبية أعضائه في الخليج.وقال المجلس في بيانه: "استمع اللبنانيون المنتشرون في مختلف أنحاء العالم وفي دول الخليج العربي إلى خطاب أمين عام حزب إيران في لبنان الذي أسهب فيه بالتعريف بالإرهاب والإرهابيين ووصف المغتربين اللبنانيين بالرهائن مركزا على المقيمين في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية مستبقا التعليقات المعترضة على تصريحاته بأنه يعلم مسبقا (تذكرون طبعا "لو كنت أعلم") فداحة وصفه وأضرار تصريحاته بمحاولة جادة لفك آخر ترابط للبنان مع دول الخليج العربي إلا وهو وجود الجاليات اللبنانية المقيمة في هذه الدول، محرضا على ترحيلها او زعزعة وجودها وذلك بعدما تم الاجهاز المنهجي على العلاقات السياحة و الاقتصادية عبر ضرب قطاع المصارف ووقف التصدير".وأضاف المجلس في بيانه: "فات أمين عام حزب إيران في لبنان بأنه لم يحصل بأن هددت السعودية أو أي من دول الخليج العربي الجاليات اللبنانية بالترحيل، بل على العكس كل ما اشتدت الأزمة كانت تسارع إلى طمأنة هذه الجاليات بأنها مرحب وهي جزء من النسيج العربي المقيم فيها".وتابع البيان: "يبدو هذه التطمينات أزعجت أمين عام حزب إيران في لبنان لما هذه الجاليات كما كل الانتشار اللبناني من تأثير كبير على لبنان المقيم خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعد نفاذ الموارد التي يمكن أن يستعملها من في السلطة لاستقطاب المناصرين والمؤيدين ويترافق ذلك مع انكشاف كامل لكون الحزب هو الذراع العسكري للمشروع الإيراني في المنطقة ولا وظيفة له غير ذلك واستعداد هذا الحزب لتقديم القرابين على مذبح المصالح الإيرانية دون التطلع إلى مصالح اللبنانيين".وأضاف البيان موجها حديثه إلى اللبنانيين: "إلى أهلنا في لبنان من الجنوب إلى الشمال ومن البقاع إلى الجبل والعاصمة بيروت بالرد على هذه المقولات وفضحها وتعداد اللبنانيين المغتربين (التي لا يعلم الأمين العام تعدادها) في كافة دول العالم وفي دول الخليج العربي وهل هم رهائن؟ أم هم الرئة التي تمدهم والوطن بمقومات الحياة بلا كلل وبلا ملل؟".وأضاف البيان "ما أوصلنا إلى هذا الدرك المفجع إلا تلطي المفسدين بعباءة حزب إيران في لبنان".وكان حسن نصر الله، شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي". وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم". وأكد أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".
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"التنفيذيين اللبنانيين" يعلق على حديث نصر الله بشأن مسألة "الرهائن" في الخليج

12:22 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / STRINGER
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علق مجلس التنفيذيين اللبنانيين على التصريحات التي أدلى بها حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، والتي جاء فيها أن السعودية بشكل خاص والخليج بشكل عام يتخذ من اللبنانيين "رهائن" ليهدد بهم الدولة اللبنانية.
والمجلس حاصل على تصريح من وزارة الداخلية اللبنانية، وهو عبارة جمعية للمغتربين اللبنانيين، ويضم 150 شخصية من بين رجال أعمال ومدراء تنفيذيين موجودين في العالم، إلا أن غالبية أعضائه في الخليج.
وقال المجلس في بيانه: "استمع اللبنانيون المنتشرون في مختلف أنحاء العالم وفي دول الخليج العربي إلى خطاب أمين عام حزب إيران في لبنان الذي أسهب فيه بالتعريف بالإرهاب والإرهابيين ووصف المغتربين اللبنانيين بالرهائن مركزا على المقيمين في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية مستبقا التعليقات المعترضة على تصريحاته بأنه يعلم مسبقا (تذكرون طبعا "لو كنت أعلم") فداحة وصفه وأضرار تصريحاته بمحاولة جادة لفك آخر ترابط للبنان مع دول الخليج العربي إلا وهو وجود الجاليات اللبنانية المقيمة في هذه الدول، محرضا على ترحيلها او زعزعة وجودها وذلك بعدما تم الاجهاز المنهجي على العلاقات السياحة و الاقتصادية عبر ضرب قطاع المصارف ووقف التصدير".
وأضاف المجلس في بيانه: "فات أمين عام حزب إيران في لبنان بأنه لم يحصل بأن هددت السعودية أو أي من دول الخليج العربي الجاليات اللبنانية بالترحيل، بل على العكس كل ما اشتدت الأزمة كانت تسارع إلى طمأنة هذه الجاليات بأنها مرحب وهي جزء من النسيج العربي المقيم فيها".
وتابع البيان: "يبدو هذه التطمينات أزعجت أمين عام حزب إيران في لبنان لما هذه الجاليات كما كل الانتشار اللبناني من تأثير كبير على لبنان المقيم خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بعد نفاذ الموارد التي يمكن أن يستعملها من في السلطة لاستقطاب المناصرين والمؤيدين ويترافق ذلك مع انكشاف كامل لكون الحزب هو الذراع العسكري للمشروع الإيراني في المنطقة ولا وظيفة له غير ذلك واستعداد هذا الحزب لتقديم القرابين على مذبح المصالح الإيرانية دون التطلع إلى مصالح اللبنانيين".
وأضاف البيان موجها حديثه إلى اللبنانيين: "إلى أهلنا في لبنان من الجنوب إلى الشمال ومن البقاع إلى الجبل والعاصمة بيروت بالرد على هذه المقولات وفضحها وتعداد اللبنانيين المغتربين (التي لا يعلم الأمين العام تعدادها) في كافة دول العالم وفي دول الخليج العربي وهل هم رهائن؟ أم هم الرئة التي تمدهم والوطن بمقومات الحياة بلا كلل وبلا ملل؟".
وتوجه البيان إلى "أصحاب مقولة "الرهائن" بالسؤال: كم من اللبنانيين تواقين إلى مغادرة لبنان وفورا؟ وإلى أي مكان في العالم؟ وبأي ثمن؟ وأن حلمهم هو إيجاد فرصة عمل في إحدى دول الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية تحديدا؟".
وأضاف البيان "ما أوصلنا إلى هذا الدرك المفجع إلا تلطي المفسدين بعباءة حزب إيران في لبنان".
وكان حسن نصر الله، شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".
وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".
وأكد أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".
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