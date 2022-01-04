تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220104/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يجريان-مباحثات-هاتفية-1054945940.html
السيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
السيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مباحثات هاتفية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:51+0000
2022-01-04T18:51+0000
2022-01-04T18:51+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102104/48/1021044822_70:0:1597:859_1920x0_80_0_0_c91625524a2cb1ce09371d8ff5399f82.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مباحثات السيسي وابن زايد، تناولت التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدين على تمنياتهم بتحقيق التطور والتنمية والاستقرار للدولتين.واستعرض السيسي وولي عهد أبوظبي عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وبحثا وجهات النظر المختلفة بشأن كل منها.وأكد الجانبان أهمية التكامل والتنسيق في المواقف بما يساهم في ترسيخ الأمن العربي والإقليمي والمحافظة على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210703/محمد-بن-زايد-يلفت-الانتباه-بلقطة-طريفة-مع-حفيده-بجوار-السيسي-فيديو-1049455636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102104/48/1021044822_261:0:1406:859_1920x0_80_0_0_7801449ea12cfd4f186ba44eef8d2dae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مباحثات هاتفية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مباحثات
السيسي وابن زايد
، تناولت التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدين على تمنياتهم بتحقيق
التطور والتنمية
والاستقرار للدولتين.
واستعرض السيسي
وولي عهد أبوظبي
عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وبحثا وجهات النظر المختلفة بشأن كل منها.
وأكد الجانبان أهمية التكامل والتنسيق في المواقف بما يساهم في ترسيخ الأمن العربي والإقليمي والمحافظة على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.