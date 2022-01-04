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السيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
السيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مباحثات هاتفية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:51+0000
2022-01-04T18:51+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مباحثات السيسي وابن زايد، تناولت التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدين على تمنياتهم بتحقيق التطور والتنمية والاستقرار للدولتين.واستعرض السيسي وولي عهد أبوظبي عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وبحثا وجهات النظر المختلفة بشأن كل منها.وأكد الجانبان أهمية التكامل والتنسيق في المواقف بما يساهم في ترسيخ الأمن العربي والإقليمي والمحافظة على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية

18:51 GMT 04.01.2022
© www.albayan.aeالسيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© www.albayan.ae
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مباحثات هاتفية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مباحثات السيسي وابن زايد، تناولت التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدين على تمنياتهم بتحقيق التطور والتنمية والاستقرار للدولتين.
واستعرض السيسي وولي عهد أبوظبي عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وبحثا وجهات النظر المختلفة بشأن كل منها.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2021
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وأكد الجانبان أهمية التكامل والتنسيق في المواقف بما يساهم في ترسيخ الأمن العربي والإقليمي والمحافظة على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
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