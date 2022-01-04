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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الشرطة-الهندية-تتحرك-بعد-غضب-واسع-بسبب-مزاد-لبيع-نساء-مسلمات-1054928586.html
الشرطة الهندية تتحرك بعد غضب واسع بسبب "مزاد" لبيع نساء مسلمات
الشرطة الهندية تتحرك بعد غضب واسع بسبب "مزاد" لبيع نساء مسلمات
أوقفت الشرطة الهندية طالبا في كلية الهندسة بسبب عرض صور نساء مسلمات بارزات في مزاد مزيف على الإنترنت، في قضية أثارت غضبا واسعا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:19+0000
2022-01-04T12:19+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" قال ساتيج باتيل، وزير التكنولوجيا في ولاية ماهاراشترا، إن الوحدة الإلكترونية لشرطة مومباي اعتقلت الطالب البالغ 21 عاما من مدينة بنغالورو في ولاية كارناتاكا المجاورة، وسجلت قضية ضده، لكنها لم تكشف هويته ولم يتبين بعدُ ما إذا كان هو منشئ موقع المزاد أم لا. وعُرضت صور أكثر من 100 امرأة مسلمة هندية بارزة، بينهن صحفيات، وناشطات وممثلات دون إذنهن على موقع المزاد، وكان بين هؤلاء المعروضة صورهم الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.وأطلق على الموقع الإلكتروني، الذي حظر في غضون 24 ساعة، اسم "بولي باي"، وهي كلمة عامية مهينة للمسلمين الهنود.وعلى الرغم من عدم إقامة مزاد أو بيع حقيقي، قالت المسلمات المدرجات على الموقع إن المزاد كان يهدف إلى إذلالهن، وتحدث عدد منهن صراحة عن تنامي القومية الهندوسية في الهند، وانتقدن بعض سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وتوجد الانقسامات الدينية في الهند منذ فترة طويلة، لكن منتقدي الحكومة يقولون إن العنف ضد المسلمين قد تصاعد منذ عام 2014 في ظل الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وقال البروفيسور تنوير إعجاز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دلهي، في تصريحات سابقة إن "العنف الطائفي ليس ظاهرة حديثة، لكنه ينمو بالتوافق مع استراتيجيات من هم في السلطة وبالتجييش السياسي".
https://arabic.sputniknews.com/20211107/هجوم-على-المساجد-ونهب-الممتلكات-حملة-أمنية-في-الهند-بعد-أعمال-عنف-ضد-المسلمين-1050642293.html
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العالم, أخبار الهند اليوم

الشرطة الهندية تتحرك بعد غضب واسع بسبب "مزاد" لبيع نساء مسلمات

12:19 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Rupak De Chowdhuriمسلمون خلال صلاة المغرب في شهر رمضان، كلكتا، الهند 20 مايو/ أيار 2018
مسلمون خلال صلاة المغرب في شهر رمضان، كلكتا، الهند 20 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
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أوقفت الشرطة الهندية طالبا في كلية الهندسة بسبب عرض صور نساء مسلمات بارزات في مزاد مزيف على الإنترنت، في قضية أثارت غضبا واسعا.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" قال ساتيج باتيل، وزير التكنولوجيا في ولاية ماهاراشترا، إن الوحدة الإلكترونية لشرطة مومباي اعتقلت الطالب البالغ 21 عاما من مدينة بنغالورو في ولاية كارناتاكا المجاورة، وسجلت قضية ضده، لكنها لم تكشف هويته ولم يتبين بعدُ ما إذا كان هو منشئ موقع المزاد أم لا.
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وعُرضت صور أكثر من 100 امرأة مسلمة هندية بارزة، بينهن صحفيات، وناشطات وممثلات دون إذنهن على موقع المزاد، وكان بين هؤلاء المعروضة صورهم الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وأطلق على الموقع الإلكتروني، الذي حظر في غضون 24 ساعة، اسم "بولي باي"، وهي كلمة عامية مهينة للمسلمين الهنود.
وعلى الرغم من عدم إقامة مزاد أو بيع حقيقي، قالت المسلمات المدرجات على الموقع إن المزاد كان يهدف إلى إذلالهن، وتحدث عدد منهن صراحة عن تنامي القومية الهندوسية في الهند، وانتقدن بعض سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتوجد الانقسامات الدينية في الهند منذ فترة طويلة، لكن منتقدي الحكومة يقولون إن العنف ضد المسلمين قد تصاعد منذ عام 2014 في ظل الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال البروفيسور تنوير إعجاز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دلهي، في تصريحات سابقة إن "العنف الطائفي ليس ظاهرة حديثة، لكنه ينمو بالتوافق مع استراتيجيات من هم في السلطة وبالتجييش السياسي".
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