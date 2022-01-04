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الصين تبدأ التوسع في استخدام عملتها الرقمية الوطنية الجديدة... ليست مثل "بيتكوين"
الصين تبدأ التوسع في استخدام عملتها الرقمية الوطنية الجديدة... ليست مثل "بيتكوين"
أطلق البنك المركزي الصيني نسخة تجريبية من تطبيق المحفظة اليوان الرقمي، في محاولة لتوسيع استخدامه ليشمل المزيد من الأشخاص. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:59+0000
2022-01-04T14:59+0000
اقتصاد
العالم
الصين
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وأصبح التطبيق متاحا في متاجر تطبيقات "أندرويد" في الصين ومتجر تطبيقات "آبل"، ويسمح للمستخدمين بفتح محفظة رقمية لليوان وإنفاق العملة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".اليوان الرقمي والذي يرمز إليه بـ"e-CNY" هو نسخة رقمية من العملة الوطنية في الصين وهو قيد العمل منذ عام 2014. لا يشبه العملات المشفرة مثل "بيتكوين" ولكن بدلا من ذلك يصدر ويتحكم فيه من قبل البنك المركزي.وحتى الآن، أجرت الصين عددا من التجارب في جميع أنحاء البلاد، حيث منحت بعض المستخدمين في مدن معينة مبلغا صغيرا من العملة الرقمية لإنفاقها.بعض تجار التجزئة، مثل شركة التجارة الإلكترونية "جيه دي دوت كوم" قبلوها كوسيلة للدفع في العام الماضي. لكن لم يطرح اليوان الرقمي رسميا على المستوى الوطني ولا يوجد جدول زمني لذلك.ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين في 10 مناطق بما في ذلك المدن الكبرى شنغهاي وبكين باستخدامه، بعدما كان بإمكان مستخدمين محددين فقط استخدام التطبيق على أساس الدعوة، لكن الآن يمكن للجميع تنزيل التطبيق.يبرز ذلك كيف تحاول الصين حث المزيد من الأشخاص على استخدام العملة الرقمية. تعد "مناطق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين" واحدة من الأماكن التي يمكن استخدام اليوان الرقمي فيها، وفقا لإشعار على التطبيق.
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اقتصاد, العالم, الصين

الصين تبدأ التوسع في استخدام عملتها الرقمية الوطنية الجديدة... ليست مثل "بيتكوين"

14:59 GMT 04.01.2022
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Fotolia / Kittiphan
تابعنا عبر
أطلق البنك المركزي الصيني نسخة تجريبية من تطبيق المحفظة اليوان الرقمي، في محاولة لتوسيع استخدامه ليشمل المزيد من الأشخاص.
وأصبح التطبيق متاحا في متاجر تطبيقات "أندرويد" في الصين ومتجر تطبيقات "آبل"، ويسمح للمستخدمين بفتح محفظة رقمية لليوان وإنفاق العملة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
اليوان الرقمي والذي يرمز إليه بـ"e-CNY" هو نسخة رقمية من العملة الوطنية في الصين وهو قيد العمل منذ عام 2014. لا يشبه العملات المشفرة مثل "بيتكوين" ولكن بدلا من ذلك يصدر ويتحكم فيه من قبل البنك المركزي.
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وحتى الآن، أجرت الصين عددا من التجارب في جميع أنحاء البلاد، حيث منحت بعض المستخدمين في مدن معينة مبلغا صغيرا من العملة الرقمية لإنفاقها.
بعض تجار التجزئة، مثل شركة التجارة الإلكترونية "جيه دي دوت كوم" قبلوها كوسيلة للدفع في العام الماضي. لكن لم يطرح اليوان الرقمي رسميا على المستوى الوطني ولا يوجد جدول زمني لذلك.
ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين في 10 مناطق بما في ذلك المدن الكبرى شنغهاي وبكين باستخدامه، بعدما كان بإمكان مستخدمين محددين فقط استخدام التطبيق على أساس الدعوة، لكن الآن يمكن للجميع تنزيل التطبيق.
يبرز ذلك كيف تحاول الصين حث المزيد من الأشخاص على استخدام العملة الرقمية. تعد "مناطق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين" واحدة من الأماكن التي يمكن استخدام اليوان الرقمي فيها، وفقا لإشعار على التطبيق.
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