المغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران

وبحسب موقع هبة بريس، أشارت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر / كاون الأول الماضي، إلى إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ في 14 الشهر الماضي 2021.كما أشارت الجريدة أيضا إلى إنهاء مهام سفير المغرب في إيران، وفقا لتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.وجدير بالذكر أن الخارجية الجزائرية كانت قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 أغسطس/ آب المنصرم، فيما قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران في 3 مايو / أيار 2018.
أعلن المغرب رسميا إنهاء مهام سفيريه في كل من الجزائر حسن عبد الخالق، وإيران حسن حامي.
وبحسب موقع هبة بريس، أشارت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر / كاون الأول الماضي، إلى إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ في 14 الشهر الماضي 2021.
كما أشارت الجريدة أيضا إلى إنهاء مهام سفير المغرب في إيران، وفقا لتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.