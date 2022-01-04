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المغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران
المغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران
أعلن المغرب رسميا إنهاء مهام سفيريه في كل من الجزائر حسن عبد الخالق، وإيران حسن حامي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:09+0000
2022-01-04T16:09+0000
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وبحسب موقع هبة بريس، أشارت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر / كاون الأول الماضي، إلى إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ في 14 الشهر الماضي 2021.كما أشارت الجريدة أيضا إلى إنهاء مهام سفير المغرب في إيران، وفقا لتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.وجدير بالذكر أن الخارجية الجزائرية كانت قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 أغسطس/ آب المنصرم، فيما قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران في 3 مايو / أيار 2018.
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العالم العربي, قطع علاقات, أخبار المغرب اليوم, إيران, الجزائر

المغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران

16:09 GMT 04.01.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلن المغرب رسميا إنهاء مهام سفيريه في كل من الجزائر حسن عبد الخالق، وإيران حسن حامي.
وبحسب موقع هبة بريس، أشارت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر / كاون الأول الماضي، إلى إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ في 14 الشهر الماضي 2021.
كما أشارت الجريدة أيضا إلى إنهاء مهام سفير المغرب في إيران، وفقا لتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
وجدير بالذكر أن الخارجية الجزائرية كانت قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 أغسطس/ آب المنصرم، فيما قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران في 3 مايو / أيار 2018.
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