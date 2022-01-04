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الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم
الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الثلاثاء،... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:08+0000
2022-01-04T11:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الجامعة: "رقم قياسي: مليون و82 ألف و549 حالة في 3 يناير/كانون الثاني 2022".وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.وارتفع مؤخرا عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل سريع. وأدرجت دول حول العالم الولايات المتحدة على قائمتها الحمراء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-فترة-العزل-الصحي-لمرضى-كورونا-إلى-5-أيام-فقط-1054697128.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

11:08 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanichطبيب أثناء تلقي المرضى العلاج في مستشفى للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كييف، أوكرانيا، 26 يناير 2021
طبيب أثناء تلقي المرضى العلاج في مستشفى للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كييف، أوكرانيا، 26 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية المسجلة خلال 24 ساعة بلغ أكثر من مليون، وهذا رقم قياسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الجامعة: "رقم قياسي: مليون و82 ألف و549 حالة في 3 يناير/كانون الثاني 2022".

وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.
وارتفع مؤخرا عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل سريع. وأدرجت دول حول العالم الولايات المتحدة على قائمتها الحمراء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها.
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