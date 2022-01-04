الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الجامعة: "رقم قياسي: مليون و82 ألف و549 حالة في 3 يناير/كانون الثاني 2022".وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.وارتفع مؤخرا عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل سريع. وأدرجت دول حول العالم الولايات المتحدة على قائمتها الحمراء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها.
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية المسجلة خلال 24 ساعة بلغ أكثر من مليون، وهذا رقم قياسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الجامعة: "رقم قياسي: مليون و82 ألف و549 حالة في 3 يناير/كانون الثاني 2022".
وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.