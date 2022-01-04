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بايدن يدعو إلى إبقاء المدارس مفتوحة رغم زيادة تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة
بايدن يدعو إلى إبقاء المدارس مفتوحة رغم زيادة تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلى الإبقاء على المدارس مفتوحة رغم الزيادة الملحوظة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T21:25+0000
2022-01-04T21:25+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، في كلمة حول الوضع الوبائي الخاص بكوفيد-19 في البلاد "الأسابيع القليلة القادمة ربما تكون صعبة في انتشار كورونا ولكن يجب إبقاء المدارس مفتوحة وقد وفرنا مخصصات مالية لها لتوفير الحماية للطلاب".وتابع "سنشرع في إعطاء الجرعة المعززة للأطفال ما بين 13 و 15 سنة".وأشار بايدن إلى أن "من تلقى الجرعات الثلاث من اللقاح المضاد لكورونا ربما يصاب مرة أخرى ولكنه لن يعاني من أعراض خطيرة".وأضاف الرئيس الأمريكي "اليوم طلبنا من شركة فايزر كمية مضاعفة من أقراصها المضادة للفيروس، فقد ثبت أن هذه الحبوب تقلل بشكل كبير من دخول المستشفى والوفاة".وبالأمس أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأنه تم رصد نحو مليون و84 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 57 مليون إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، فيما توفي أكثر من 850 ألف شخص بسبب كوفيد-19.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

بايدن يدعو إلى إبقاء المدارس مفتوحة رغم زيادة تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة

21:25 GMT 04.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلى الإبقاء على المدارس مفتوحة رغم الزيادة الملحوظة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال بايدن، في كلمة حول الوضع الوبائي الخاص بكوفيد-19 في البلاد "الأسابيع القليلة القادمة ربما تكون صعبة في انتشار كورونا ولكن يجب إبقاء المدارس مفتوحة وقد وفرنا مخصصات مالية لها لتوفير الحماية للطلاب".
وتابع "سنشرع في إعطاء الجرعة المعززة للأطفال ما بين 13 و 15 سنة".

وأشار بايدن إلى أن "من تلقى الجرعات الثلاث من اللقاح المضاد لكورونا ربما يصاب مرة أخرى ولكنه لن يعاني من أعراض خطيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "اليوم طلبنا من شركة فايزر كمية مضاعفة من أقراصها المضادة للفيروس، فقد ثبت أن هذه الحبوب تقلل بشكل كبير من دخول المستشفى والوفاة".

وبالأمس أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأنه تم رصد نحو مليون و84 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 57 مليون إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، فيما توفي أكثر من 850 ألف شخص بسبب كوفيد-19.
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