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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ديوكوفيتش-يعلن-دفاعه-عن-لقب-بطولة-أستراليا-المفتوحة-بعد-الإعفاء-من-التطعيم-1054925502.html
ديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
ديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
أعلن اللاعب والمصنف الأول عالميا في كرة المضرب، اليوم الثلاثاء، أنه سيدافع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بعد الإعفاء من التطعيم ضد فيروس... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:26+0000
2022-01-04T11:26+0000
2022-01-04T11:26+0000
أستراليا
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وكتب ديوكوفيتش على صفحته الشخصية "انستغرام": "لقد قضيت وقتا رائعا مع أحبائي خلال التوقف واليوم سأتوجه إلى أستراليا بعد الحصول على إذن بالإعفاء. لنبدأ عام 2022".وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.
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أستراليا
ديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
أعلن اللاعب والمصنف الأول عالميا في كرة المضرب، اليوم الثلاثاء، أنه سيدافع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بعد الإعفاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
وكتب ديوكوفيتش على صفحته الشخصية "انستغرام": "لقد قضيت وقتا رائعا مع أحبائي خلال التوقف واليوم سأتوجه إلى أستراليا بعد الحصول على إذن بالإعفاء. لنبدأ عام 2022".
وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.