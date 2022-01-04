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https://arabic.sputniknews.com/20220104/عون-نحرص-على-علاقات-لبنان-العربية-والدولية-والحرص-يجب-أن-يكون-متبادلا-1054920808.html
عون: نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية والحرص يجب أن يكون متبادلا
عون: نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية والحرص يجب أن يكون متبادلا
أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن علاقات لبنان العربية والدولية مهمة ويجب العمل على استمرارها وتطويرها في مسار يرعى مصالح الجميع. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:25+0000
2022-01-04T09:25+0000
2022-01-04T09:25+0000
ميشال عون
لبنان
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ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية اللبنانية" الرسمية على منصة "تويتر" تصريحات الرئيس اللبناني الذي قال "إننا نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية".وأضاف عون قائلا: "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".
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ميشال عون, لبنان
عون: نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية والحرص يجب أن يكون متبادلا
أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن علاقات لبنان العربية والدولية مهمة ويجب العمل على استمرارها وتطويرها في مسار يرعى مصالح الجميع.
ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية اللبنانية" الرسمية على منصة "تويتر" تصريحات الرئيس اللبناني الذي قال "إننا نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية".
وأضاف عون قائلا: "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".