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https://arabic.sputniknews.com/20220104/فرنسا-تفتح-تحقيقا-في-الإرهاب-بعد-انفجار-سيارة-شاركت-في-رالي-باريس-دكار-بالسعودية-1054945777.html
فرنسا تحقق بالاشتباه بـ"عمل إرهابي" بعد انفجار سيارة شاركت في رالي دكار بالسعودية
فرنسا تحقق بالاشتباه بـ"عمل إرهابي" بعد انفجار سيارة شاركت في رالي دكار بالسعودية
أعلن ممثلو الادعاء الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، أن سيارة شاركت في رالي باريس دكار تعرضت لانفجار في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وأنهم يجرون تحقيقا في... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:46+0000
2022-01-04T18:52+0000
فرنسا
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال ممثلو الادعاء في بيان، إن الانفجار وقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة جدة السعودية.وأضاف البيان أن طاقم السيارة كان يتكون من 5 فرنسيين، لافتة إلى أن السائق أصيب بجروح خطيرة.وأكد أن الادعاء الفرنسي فتح تحقيقا في شبهة عمل إرهابي بشأن الحادث. وانطلقت السبت الماضي أولى فعليات رالي داكار لعام 2022، والذى يقام فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقبل الانطلاق وقع حادث لمركبة كان يستقلها الفريق الفرنسي المشارك في المسابقة .وأصدر السلطات السعودية بيان رسمي، نفت فيه وجود أي شبهة جنائية في الحادث.وأوضحت أن الفريق كان يضم 5 أشخاص، أصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة وهو في حالة مطمئنة، لافتة إلى أن باقي الفريق لم يصب بأذى.وتعتبر تلك الدورة الثالثة على التوالي، والتى تقام وسط اهتمام عالمي كبير، حيث يشهد حماس وإثارة مقارنة بالدورات السابقة.
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فرنسا, السعودية

فرنسا تحقق بالاشتباه بـ"عمل إرهابي" بعد انفجار سيارة شاركت في رالي دكار بالسعودية

18:46 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 18:52 GMT 04.01.2022)
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDالإسباني، كارلوس ساينز، سائق ميني في رالي داكار
الإسباني، كارلوس ساينز، سائق ميني في رالي داكار - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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أعلن ممثلو الادعاء الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، أن سيارة شاركت في رالي باريس دكار تعرضت لانفجار في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وأنهم يجرون تحقيقا في شبهة عمل إرهابي.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال ممثلو الادعاء في بيان، إن الانفجار وقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة جدة السعودية.
وأضاف البيان أن طاقم السيارة كان يتكون من 5 فرنسيين، لافتة إلى أن السائق أصيب بجروح خطيرة.
وأكد أن الادعاء الفرنسي فتح تحقيقا في شبهة عمل إرهابي بشأن الحادث.
وانطلقت السبت الماضي أولى فعليات رالي داكار لعام 2022، والذى يقام فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقبل الانطلاق وقع حادث لمركبة كان يستقلها الفريق الفرنسي المشارك في المسابقة .
وأصدر السلطات السعودية بيان رسمي، نفت فيه وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
وأوضحت أن الفريق كان يضم 5 أشخاص، أصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة وهو في حالة مطمئنة، لافتة إلى أن باقي الفريق لم يصب بأذى.
وتعتبر تلك الدورة الثالثة على التوالي، والتى تقام وسط اهتمام عالمي كبير، حيث يشهد حماس وإثارة مقارنة بالدورات السابقة.
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