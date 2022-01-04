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فرنسا تفرض غرامة 300 ألف يورو على شركة محمول "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين"
فرنسا تفرض غرامة 300 ألف يورو على شركة محمول "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين"
فرضت فرنسا غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، على شركة فري موبايل، بسبب أنها "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:08+0000
2022-01-04T11:08+0000
فرنسا
هاتف محمول
بيانات المستخدمين
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وحسب بيان أصدرته اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (سي إنيل) اليوم الثلاثاء، فقد أكدت فيه فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو على شركة فري موبايل التابعة لإلياذة لـ "عدم احترامها حقوق الإنسان وأمن البيانات لمستخدميها".وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في أعقاب تلقي العديد من الشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص في مراعاة طلباتهم للوصول، ومعارضة تلقي الرسائل التجارية من شركة الهاتف المحمول الفرنسية.وأشار إلى أن "هذه العقوبة تأخذ في الاعتبار حجم الشركة ووضعها المالي، والدعاية لها، وتبرر الحاجة إلى التذكير بأهمية التعامل مع طلبات حقوق الإنسان وأمن بيانات المستخدم".
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فرنسا, هاتف محمول, بيانات المستخدمين

فرنسا تفرض غرامة 300 ألف يورو على شركة محمول "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين"

11:08 GMT 04.01.2022
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
CC0 / pixabay.com /
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فرضت فرنسا غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، على شركة فري موبايل، بسبب أنها "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين".
وحسب بيان أصدرته اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (سي إنيل) اليوم الثلاثاء، فقد أكدت فيه فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو على شركة فري موبايل التابعة لإلياذة لـ "عدم احترامها حقوق الإنسان وأمن البيانات لمستخدميها".
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وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في أعقاب تلقي العديد من الشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص في مراعاة طلباتهم للوصول، ومعارضة تلقي الرسائل التجارية من شركة الهاتف المحمول الفرنسية.
ولفت البيان إلى أن "سي إنيل" احتفظت بأربعة انتهاكات للائحة العامة لحماية البيانات (آر جي بي دي)، وذلك بعد إجراء فحص في الموقع وفحص مكتبي .
وأشار إلى أن "هذه العقوبة تأخذ في الاعتبار حجم الشركة ووضعها المالي، والدعاية لها، وتبرر الحاجة إلى التذكير بأهمية التعامل مع طلبات حقوق الإنسان وأمن بيانات المستخدم".
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