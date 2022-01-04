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https://arabic.sputniknews.com/20220104/مئات-السيارات-تحت-الثلوج-لأكثر-من-15-ساعة-بسبب-حادثة-في-ولاية-فرجينيا-الأمريكية-1054929609.html
مئات السيارات تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة بسبب حادثة في ولاية فرجينيا الأمريكية
مئات السيارات تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة بسبب حادثة في ولاية فرجينيا الأمريكية
أكدت السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية أن المئات من سائقي السيارات بقوا عالقين تحت الثلوج المتساقطة لأكثر من 15 ساعة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:40+0000
2022-01-04T12:40+0000
أمريكا
طرق
تساقط الثلوج
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وحسب بيان لوزارة النقل في الولاية الأمريكية، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن مئات السيارات علقت تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة، على امتداد 50 ميلا من الطريق السريع 95 في ولاية فرجينيا، بعد حادث تحطم ستة مقطورات جرار.وأوضح البيان أن كلا الاتجاهين من I-95 ظل مغلقًا بين "روثر جلين" في مقاطعة كارولين والمخرج 152 في دومفريز، في مقاطعة برينس وليام.ولفت إلى أن تصادم جرار ومقطورة بعد ظهر يوم الاثنين لم يتسبب في وقوع إصابات، لكنه تسبب في توقف حركة المرور على طول الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأصبح من المستحيل التحرك مع تراكم الثلوج.وقد مرت ساعات مع نشر مئات من سائقي السيارات رسائل يائسة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي حول نفاد الوقود والطعام والماء.وأوضح بيان وزارة النقل في فرجينيا أن طاقم العمل سيبدأ في أخذ الأشخاص عند أي تقاطع متاح لإحضارهم لقائمة الانتظار المتجه جنوبًا 143 و140 والشمال عند المخرج 104 والمخرج 110. NB هو 104 (كنيسة الكرمل) و 110 هو.وأشار إلى أن طواقم الطوارئ تستجيب لأكثر من 600 حادث في طقس الشتاء، ومما زاد من تفاقم المشكلة، توقف كاميرات المرور عن العمل حيث فقد الكثير من وسط فيرجينيا التيار الكهربائي في العاصفة، وظل أكثر من 281 ألف مستهلك بدون كهرباء اليوم الثلاثاء.وكتبت الوكالة على تويتر للسائقين الذين تقطعت بهم السبل يوم الاثنين أن تعزيزات وصلت من ولايات أخرى لمساعدتهم على التحرك مرة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20181116/انقطاع-الكهرباء-مئات-الآلاف-أمريكا-بسبب-تساقط-الثلوج-1036795438.html
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أمريكا, طرق, تساقط الثلوج

مئات السيارات تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة بسبب حادثة في ولاية فرجينيا الأمريكية

12:40 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Scott Olson / Getty Images North America انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021
انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Scott Olson / Getty Images North America
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أكدت السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية أن المئات من سائقي السيارات بقوا عالقين تحت الثلوج المتساقطة لأكثر من 15 ساعة.
وحسب بيان لوزارة النقل في الولاية الأمريكية، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن مئات السيارات علقت تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة، على امتداد 50 ميلا من الطريق السريع 95 في ولاية فرجينيا، بعد حادث تحطم ستة مقطورات جرار.
وأوضح البيان أن كلا الاتجاهين من I-95 ظل مغلقًا بين "روثر جلين" في مقاطعة كارولين والمخرج 152 في دومفريز، في مقاطعة برينس وليام.
ولفت إلى أن تصادم جرار ومقطورة بعد ظهر يوم الاثنين لم يتسبب في وقوع إصابات، لكنه تسبب في توقف حركة المرور على طول الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأصبح من المستحيل التحرك مع تراكم الثلوج.
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16 نوفمبر 2018, 13:02 GMT
وقد مرت ساعات مع نشر مئات من سائقي السيارات رسائل يائسة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي حول نفاد الوقود والطعام والماء.
وأوضح بيان وزارة النقل في فرجينيا أن طاقم العمل سيبدأ في أخذ الأشخاص عند أي تقاطع متاح لإحضارهم لقائمة الانتظار المتجه جنوبًا 143 و140 والشمال عند المخرج 104 والمخرج 110. NB هو 104 (كنيسة الكرمل) و 110 هو.
وأشار إلى أن طواقم الطوارئ تستجيب لأكثر من 600 حادث في طقس الشتاء، ومما زاد من تفاقم المشكلة، توقف كاميرات المرور عن العمل حيث فقد الكثير من وسط فيرجينيا التيار الكهربائي في العاصفة، وظل أكثر من 281 ألف مستهلك بدون كهرباء اليوم الثلاثاء.
وكتبت الوكالة على تويتر للسائقين الذين تقطعت بهم السبل يوم الاثنين أن تعزيزات وصلت من ولايات أخرى لمساعدتهم على التحرك مرة أخرى.
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