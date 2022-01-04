مئات السيارات تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة بسبب حادثة في ولاية فرجينيا الأمريكية
© AFP 2021 / Scott Olson / Getty Images North America انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021
© AFP 2021 / Scott Olson / Getty Images North America
أكدت السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية أن المئات من سائقي السيارات بقوا عالقين تحت الثلوج المتساقطة لأكثر من 15 ساعة.
وحسب بيان لوزارة النقل في الولاية الأمريكية، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن مئات السيارات علقت تحت الثلوج لأكثر من 15 ساعة، على امتداد 50 ميلا من الطريق السريع 95 في ولاية فرجينيا، بعد حادث تحطم ستة مقطورات جرار.
I-95 remains closed in the Fredericksburg area. Snow plows & tow trucks are on the scene. Motorists should plan to avoid travel on I-95 in this area until lanes reopen and significant congestion clears the area. pic.twitter.com/atCkun7zId— VDOT (@VaDOT) January 4, 2022
وأوضح البيان أن كلا الاتجاهين من I-95 ظل مغلقًا بين "روثر جلين" في مقاطعة كارولين والمخرج 152 في دومفريز، في مقاطعة برينس وليام.
ولفت إلى أن تصادم جرار ومقطورة بعد ظهر يوم الاثنين لم يتسبب في وقوع إصابات، لكنه تسبب في توقف حركة المرور على طول الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأصبح من المستحيل التحرك مع تراكم الثلوج.
16 نوفمبر 2018, 13:02 GMT
وقد مرت ساعات مع نشر مئات من سائقي السيارات رسائل يائسة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي حول نفاد الوقود والطعام والماء.
وأوضح بيان وزارة النقل في فرجينيا أن طاقم العمل سيبدأ في أخذ الأشخاص عند أي تقاطع متاح لإحضارهم لقائمة الانتظار المتجه جنوبًا 143 و140 والشمال عند المخرج 104 والمخرج 110. NB هو 104 (كنيسة الكرمل) و 110 هو.
Crews will start taking people off at any available interchange to get them - for the southbound queue 143 (Garrisonville) and 140 (Courthouse) and northbound at exit 104 and exit 110.— VDOT (@VaDOT) January 4, 2022
NB is 104 (Carmel Church) and 110 is Ladysmith.
وأشار إلى أن طواقم الطوارئ تستجيب لأكثر من 600 حادث في طقس الشتاء، ومما زاد من تفاقم المشكلة، توقف كاميرات المرور عن العمل حيث فقد الكثير من وسط فيرجينيا التيار الكهربائي في العاصفة، وظل أكثر من 281 ألف مستهلك بدون كهرباء اليوم الثلاثاء.
On I-95 southbound in Stafford, traffic is blocked near exit 136 (Centreport Pkwy.) area due to struck/disabled trucks. VDOT crews traveling north in I-95 southbound lanes, south of Centreport, to get to scene for plowing + treating of interstate. pic.twitter.com/css2FkpsEM— VDOT Fredericksburg (@VaDOTFRED) January 4, 2022
وكتبت الوكالة على تويتر للسائقين الذين تقطعت بهم السبل يوم الاثنين أن تعزيزات وصلت من ولايات أخرى لمساعدتهم على التحرك مرة أخرى.