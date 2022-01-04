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https://arabic.sputniknews.com/20220104/متظاهرون-غاضبون-يطلقون-10-آلاف-نحلة-أمام-قصر-الرئيس-التشيلي-فيديو-وصور-1054931640.html
متظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور
متظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور
اعتقلت قوات الأمن التشيلية في العاصمة سانتياغو، عددا من مربي نحل نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:36+0000
2022-01-04T13:43+0000
العالم
تشيلي
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ونظم النحالون مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.وطالب المحتجون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيحة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل.وقام المتظاهرون بإحضار 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوهم أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة.وأصيب سبعة من ضباط الشرطة بلسعات الحشرات، ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين.وقال أحد المتظاهرين إن موت مستعمرات النحل يشكل تهديدا ليس فقط على الصناعة، ولكن على النظام البيئي بأكمله في البلاد، وحتى على كوكب الأرض.وقال شاهد عيان لـ "رويترز": "هذا أمر خطير بالنسبة لمن يعانون من الحساسية... لدغة واحدة يمكن أن تؤدي إلى الموت".من جانبها قالت وزارة الزراعة التشيلية إنها تشارك القلق بشأن مصير النحل، وأكدت أنها منذ عدة أشهر تقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.
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العالم, تشيلي

متظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور

13:36 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourفي إعادة ترميم قطاع تربية النحل مجدداً بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا
في إعادة ترميم قطاع تربية النحل مجدداً بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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اعتقلت قوات الأمن التشيلية في العاصمة سانتياغو، عددا من مربي نحل نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي.
ونظم النحالون مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.
وطالب المحتجون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيحة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل.
وقام المتظاهرون بإحضار 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوهم أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة.
وأصيب سبعة من ضباط الشرطة بلسعات الحشرات، ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين.
وقال أحد المتظاهرين إن موت مستعمرات النحل يشكل تهديدا ليس فقط على الصناعة، ولكن على النظام البيئي بأكمله في البلاد، وحتى على كوكب الأرض.
وقال شاهد عيان لـ "رويترز": "هذا أمر خطير بالنسبة لمن يعانون من الحساسية... لدغة واحدة يمكن أن تؤدي إلى الموت".
من جانبها قالت وزارة الزراعة التشيلية إنها تشارك القلق بشأن مصير النحل، وأكدت أنها منذ عدة أشهر تقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.
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