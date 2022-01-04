متظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور
13:36 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourفي إعادة ترميم قطاع تربية النحل مجدداً بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
اعتقلت قوات الأمن التشيلية في العاصمة سانتياغو، عددا من مربي نحل نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي.
ونظم النحالون مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.
وطالب المحتجون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيحة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل.
وقام المتظاهرون بإحضار 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوهم أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة.
Cincuenta y seis cajas con panales de abejas fueron colocadas Este lunes 3 de enero en frente del palacio La Moneda en #Santiago por apicultores de la comuna de Santiago en señal de protesta. pic.twitter.com/7sduCoeolj— Daniel Blanco E (@DanielBlancoE) January 3, 2022
وأصيب سبعة من ضباط الشرطة بلسعات الحشرات، ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين.
وقال أحد المتظاهرين إن موت مستعمرات النحل يشكل تهديدا ليس فقط على الصناعة، ولكن على النظام البيئي بأكمله في البلاد، وحتى على كوكب الأرض.
#CHILE 🔴 Con al menos tres detenidos terminó una protesta de apicultores realizada este lunes afuera de La Moneda, la que incluyó la instalación de colmenas en la Alameda.— NOTICIERO ANIMAL ® 🐾 (@NoticieroAnimal) January 3, 2022
Los manifestantes buscaban mayor apoyo para su sector, que ha sido afectado los últimos años. pic.twitter.com/TiERjKNaHp
وقال شاهد عيان لـ "رويترز": "هذا أمر خطير بالنسبة لمن يعانون من الحساسية... لدغة واحدة يمكن أن تؤدي إلى الموت".
Abejas en la Alameda, frente a La Moneda por protesta de apicultores. [Slowmo] pic.twitter.com/BqBUmHfHUy— 8livier (@olivierhdezz) January 3, 2022
من جانبها قالت وزارة الزراعة التشيلية إنها تشارك القلق بشأن مصير النحل، وأكدت أنها منذ عدة أشهر تقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.