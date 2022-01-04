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مصرع 3 أشخاص إثر حريق ببناية سكنية جنوبي موسكو
مصرع 3 أشخاص إثر حريق ببناية سكنية جنوبي موسكو
كشفت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق في إحدى الشقق جنوبي العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T05:15+0000
2022-01-04T05:15+0000
روسيا
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وأوضحت اللجنة في بيان أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اندلع حريق بشقة في بناية سكنية بحي تساريتسينو جنوبي العاصمة الروسية.ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته.وأشارت اللجنة الروسية إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث.
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روسيا

مصرع 3 أشخاص إثر حريق ببناية سكنية جنوبي موسكو

05:15 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورحريق في منزل في موسكو
حريق في منزل في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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كشفت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق في إحدى الشقق جنوبي العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز من النافذة.
وأوضحت اللجنة في بيان أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اندلع حريق بشقة في بناية سكنية بحي تساريتسينو جنوبي العاصمة الروسية.

ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته.

وأشارت اللجنة الروسية إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث.
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