تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220104/مصرع-3-أشخاص-إثر-حريق-ببناية-سكنية-جنوبي-موسكو-1054915846.html
مصرع 3 أشخاص إثر حريق ببناية سكنية جنوبي موسكو
مصرع 3 أشخاص إثر حريق ببناية سكنية جنوبي موسكو
كشفت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق في إحدى الشقق جنوبي العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T05:15+0000
2022-01-04T05:15+0000
2022-01-04T05:15+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104563/25/1045632597_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f8ad711e3ee5a300780fc4f2278a37b.jpg
وأوضحت اللجنة في بيان أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اندلع حريق بشقة في بناية سكنية بحي تساريتسينو جنوبي العاصمة الروسية.ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته.وأشارت اللجنة الروسية إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104563/25/1045632597_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b5656ba1a8d1417dc4f3751fec8bb88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصرع 3 أشخاص إثر حريق ببناية سكنية جنوبي موسكو
كشفت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق في إحدى الشقق جنوبي العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز من النافذة.
وأوضحت اللجنة في بيان أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اندلع حريق بشقة في بناية سكنية بحي تساريتسينو جنوبي العاصمة الروسية.
ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته. وأشارت اللجنة الروسية إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث.