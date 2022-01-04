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مصرع 8 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران... فيديو
مصرع 8 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران... فيديو
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:57+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن "ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع الحالي".وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة الوطنية الإيرانية، مجتبى خالدي "إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات، حيث وصل عدد الوفيات إلى ثمانية".وأضاف أنه "إضافة للوفيات الثمانية لا يزال اثنان في عداد المفقودين فيما أصيب 14 شخصا آخرين بجروح جراء السيول"، مشيرا إلى أن "الأمطار والفيضانات تسببت بأضرار في المزروعات والبنى التحتية والمنازل في المدن والقرى".وأدت فيضانات وسيول واسعة النطاق في إيران في عام 2019 و2020، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
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مصرع 8 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران... فيديو

15:57 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / ALI DEHGHANفيضان إيران
فيضان إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / ALI DEHGHAN
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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع.
طهران - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن "ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع الحالي".
وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة الوطنية الإيرانية، مجتبى خالدي "إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات، حيث وصل عدد الوفيات إلى ثمانية".

وأضاف أنه "إضافة للوفيات الثمانية لا يزال اثنان في عداد المفقودين فيما أصيب 14 شخصا آخرين بجروح جراء السيول"، مشيرا إلى أن "الأمطار والفيضانات تسببت بأضرار في المزروعات والبنى التحتية والمنازل في المدن والقرى".

وأدت فيضانات وسيول واسعة النطاق في إيران في عام 2019 و2020، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
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