https://arabic.sputniknews.com/20220104/نائب-لبناني-ردا-على-تصريحات-ميقاتي-كنا-ننتظر-أن-تنتفض-لكرامة-وطنك-1054931329.html

نائب لبناني ردا على تصريحات ميقاتي: كنا ننتظر أن تنتفض لكرامة وطنك

نائب لبناني ردا على تصريحات ميقاتي: كنا ننتظر أن تنتفض لكرامة وطنك

قال النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله، عضو كتلة "الوفاء" للمقاومة بالبرلمان اللبناني في تصريح، اليوم الثلاثاء، إنهم كانوا ينتظرون من رئيس الحكومة اللبنانية،... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T13:30+0000

2022-01-04T13:30+0000

2022-01-04T13:30+0000

إسرائيل

السعودية

لبنان

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وأشار فضل الله إلى أن آخر الإساءات السعودية هي "تصريحات ملكها ضد شريحة واسعة من اللبنانيين باتهامها بالإرهاب، بما يشكله ذلك من إساءة كبرى لمقدسات هؤلاء اللبنانيين وفي طليعتها دماء شهدائهم وتضحيات مقاوميهم في وجه العدو الصهيوني".وأضاف "بدل أن يسارع دولته، الذي يفترض أنه وفق الدستور رئيس حكومة جميع اللبنانيين، إلى الدفاع عن من يمثل دستوريا، فإنه ارتد ضد الداخل اللبناني، وأطلق عبارات التشكيك بولاءات جزء كبير من هذا الشعب بكل ما يمثله تاريخيا وحاضرا ومستقبلا".وتابع فضل الله قائلا "وهو ما كنا نربأ بدولته أن يرتكب مثل هذا الخطأ الفادح استجداء لرضى من يصر على الاستمرار في الإساءة إلى اللبنانيين جميعا وفي طليعتهم الرئيس ميقاتي نفسه الذي رغم كل التنازلات التي قدمها بما فيها: استقالة وزير الاعلام، وإطلاق المواقف والتصريحات التي تخالف حتى إدعاء النأي بالنفس، والمحاولات الدؤوبة التي بذلها هو ووزير خارجيته منذ توليهما المسؤولية، فإنه لم يحظ بمجرد اتصال من سفير المملكة في بيروت خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية والأصول وأدب العلاقة والتخاطب". وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إن "انتماء المقاومة إلى وطنيتها اللبنانية لا يحتاج إلى مناداة من أحد، أو شهادات بلبنانيتها، لأنها تمثل الانتماء الحقيقي الصادق لوطنها، وقد كرسته بدماء شهدائها وتضحيات شعبها، يوم تخلى كثر عن هويتهم الوطنية، ومن خلال هذه المقاومة والموقف منها تقاس حقيقة الانتماء الوطني".وشدد على أن قيادة "المقاومة المخلصة والشجاعة تعبر عن تطلعات غالبية اللبنانيين للعيش بحرية وكرامة، لأن أكثر ما يسيء إلى لبنان ودوره وندية علاقاته الخارجية تخلي بعض مسؤوليه عن واجبهم الوطني في الدفاع عن دولتهم ومصالح شعبهم، وعدم الاقلاع عن مهاتراتهم، وتسجيل المواقف في حساب ممالك لن ترضى عنهم مهما قدموا من تنازلات وهدروا من ماء وجههم".وجاء تصريح فضل الله بعد أن صدر عن رئيس الحكومة اللبنانية، يوم أمس الاثنين، تصريحا أشار فيه إلى أن ما قاله حسن نصر الله عن السعودية لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ولا الشريحة الأوسع من اللبنانيين.وألقى نصر الله يوم أمس كلمة في ذكرى "قادة النصر"ذكر فيها أن " فكر داعش جاء من السعودية، و الإرهابي هو الذي أرسل آلاف السعوديين التكفيريين إلى سوريا والعراق، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدّد بهم لبنان كلّ يوم"، الأمر الذي أثار ردود لبنانية وخليجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/ميقاتي-حديث-نصر-الله-عن-السعودية-لا-يمثلنا-ولا-يمثل-اللبنانيين-1054909110.html

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