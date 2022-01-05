https://arabic.sputniknews.com/20220105/أحمد-عز-يكشف-عن-تفاصيل-فيلم-الجريمة-1054961117.html

أحمد عز يكشف عن تفاصيل فيلم "الجريمة"

أحمد عز يكشف عن تفاصيل فيلم "الجريمة"

كشف الفنان المصري أحمد عز، عن تفاصيل فيلمه الجديد "الجريمة"، مؤكدا أنه يختلف عن أفلامه الماضية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

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أحمد عز

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وقال أحمد عز خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الفيلم تدور أحداثه في السبعينيات ولم يتم تنفيذ عمل شبيه له منذ فترات طويلة.وأضاف أن الفيلم الجديد حاز على إشادة كبيرة خلال العرض الخاص، مشيرا إلى أن ردود الفعل التي يتم رصدها خلال هذا العرض هي مؤشر لنجاح العمل من عدمه.وتابع عز أن "العمل مع المخرج شريف عرفة "شرف" سواء فنيًا وإنسانيًا، وأتمنى تكرار التجربة مرة ثالثة".يذكر أن العرض الخاص لفيلم "الجريمة" كان مساء أمس الثلاثاء بإحدى سينمات التجمع الخامس، وذلك قبل طرحه في جميع دور العرض اليوم الأربعاء، لينافس في موسم أفلام رأس السنة 2022.يقوم ببطولة الفيلم أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.يشار إلى أن أحداث فيلم "الجريمة"، تدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، خلال فترة السبعينات، ويعاني أحمد عز في الفيلم من الهلوسة، ليتم إيداعه أحد المستشفيات، إلأ أنه يهرب منها، حيث يظهر بشخصية مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، لكنه يتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

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أحمد عز