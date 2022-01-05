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أستراليا واليابان توقعان معاهدة للتعاون الأمني والدفاعي
أستراليا واليابان توقعان معاهدة للتعاون الأمني والدفاعي
تستعد أستراليا واليابان لتوقيع معاهدة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي خلال قمة افتراضية يوم الخميس، وذلك بعدما ألغى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا رحلتين إلى... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T03:43+0000
2022-01-05T03:43+0000
اليابان
أستراليا
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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الزعيمين سيوقعان (اتفاقية الوصول المتبادل) التي تضع للمرة الأولى إطار عمل للتعاون بين القوات المسلحة في البلدين، بحسب رويترز.وأضاف في بيان "ستكون هذه الاتفاقية تعبيرا عن التزام البلدين بالعمل معا للتصدي للتحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها، وللمساهمة في أمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادي".ومن شأن تدعيم العلاقات الأمنية أن يعزز جهود الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، فيما يعرف بالرباعي، للعمل على معالجة بواعث القلق المشتركة بشأن الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.وتخطط أستراليا واليابان أيضا لمناقضة فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين والشركات بشأن الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحساسة.وأمس الثلاثاء، قال كيشيدا إنه سيمتنع عن القيام بزيارات خارجية قبل بدء الدورة البرلمانية القادمة في 17 من يناير/ كانون الثاني للتركيز على وضع إجراءات لمكافحة الجائحة.
https://arabic.sputniknews.com/20210803/مناورات-بحرية-مشتركة-بين-الهند-والولايات-المتحدة-وأستراليا-واليابان-في-المحيط-الهادئ-1049743036.html
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اليابان, أستراليا

أستراليا واليابان توقعان معاهدة للتعاون الأمني والدفاعي

03:43 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / KAZUHIRO NOGIأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / KAZUHIRO NOGI
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تستعد أستراليا واليابان لتوقيع معاهدة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي خلال قمة افتراضية يوم الخميس، وذلك بعدما ألغى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا رحلتين إلى أستراليا والولايات المتحدة بسبب زيادة إصابات كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الزعيمين سيوقعان (اتفاقية الوصول المتبادل) التي تضع للمرة الأولى إطار عمل للتعاون بين القوات المسلحة في البلدين، بحسب رويترز.
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وأضاف في بيان "ستكون هذه الاتفاقية تعبيرا عن التزام البلدين بالعمل معا للتصدي للتحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها، وللمساهمة في أمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادي".
ومن شأن تدعيم العلاقات الأمنية أن يعزز جهود الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، فيما يعرف بالرباعي، للعمل على معالجة بواعث القلق المشتركة بشأن الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتخطط أستراليا واليابان أيضا لمناقضة فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين والشركات بشأن الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحساسة.
وأمس الثلاثاء، قال كيشيدا إنه سيمتنع عن القيام بزيارات خارجية قبل بدء الدورة البرلمانية القادمة في 17 من يناير/ كانون الثاني للتركيز على وضع إجراءات لمكافحة الجائحة.
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