أمريكا تفرض عقوبات على زعيم صرب البوسنة

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات دوديك عضو الرئاسة والقناة التلفزيونية Alternativna.وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات جاءت ردا على أنشطة دوديك الفاسدة والتهديدات المستمرة لاستقرار وسلامة أراضي البوسنة والهرسك.وقبل أسابيع، عقد برلمان صرب البوسنة اجتماعا للشروع في عملية مثيرة للجدل وهي الانسحاب من المؤسسات الفيدرالية المشتركة بين الصرب والكرواتيين والبوسنيين المسلمين خاصة العسكرية على الرغم من التحذيرات الغربية.ومنذ سنوات يلوح الزعيم السياسي لصرب البوسنة بالانفصال، إلا أنه يبدو أنه يحاول هذه المرة القيام بخطوة في هذا الاتجاه.ويصر دوديك ممثل الصرب في الرئاسة الائتلافية للبوسنة على أن الدولة التي يشارك في قيادتها "مستحيلة".يذكر أن اتفاق دايتون للسلام الذي تم توقيعه بالولايات المتحدة في 1995، قد أنهى الصراع المسلح الذي أفضى عن سقوط 100 ألف قتيل، بين مختلف المجموعات إلا أنه كرس تقسيم دولة البوسنة إلى كيانين هما جمهورية الصرب وكيان كرواتي مسلم.وخلال السنوات التي أعقبت الصراع، أنشأت الدولة المركزية الضعيفة مؤسسات مشتركة من جيش وقضاء وضرائب واستخبارات.
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وعلى منصة إعلامية مرتبطة به.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات دوديك عضو الرئاسة والقناة التلفزيونية Alternativna.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات جاءت ردا على أنشطة دوديك الفاسدة والتهديدات المستمرة لاستقرار وسلامة أراضي البوسنة والهرسك.
Today, OFAC designated Milorad Dodik, a member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, & an associated media platform in response to Dodik’s corrupt activities & continued threats to the stability & territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.https://t.co/K5kyV0cP8F
وقبل أسابيع، عقد برلمان صرب البوسنة اجتماعا للشروع في عملية مثيرة للجدل وهي الانسحاب من المؤسسات الفيدرالية المشتركة بين الصرب والكرواتيين والبوسنيين المسلمين خاصة العسكرية على الرغم من التحذيرات الغربية.
ومنذ سنوات يلوح الزعيم السياسي لصرب البوسنة بالانفصال، إلا أنه يبدو أنه يحاول هذه المرة القيام بخطوة في هذا الاتجاه.
ويصر دوديك ممثل الصرب في الرئاسة الائتلافية للبوسنة على أن الدولة التي يشارك في قيادتها "مستحيلة".
يذكر أن اتفاق دايتون للسلام الذي تم توقيعه بالولايات المتحدة في 1995، قد أنهى الصراع المسلح الذي أفضى عن سقوط 100 ألف قتيل، بين مختلف المجموعات إلا أنه كرس تقسيم دولة البوسنة إلى كيانين هما جمهورية الصرب وكيان كرواتي مسلم.
وخلال السنوات التي أعقبت الصراع، أنشأت الدولة المركزية الضعيفة مؤسسات مشتركة من جيش وقضاء وضرائب واستخبارات.