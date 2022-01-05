https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخرطوم-وواشنطن-تؤكدان-أهمية-استكمال-الانتقال-الديمقراطي-في-السودان-وصولا-إلى-الانتخابات-1054962706.html

الخرطوم وواشنطن تؤكدان أهمية استكمال الانتقال الديمقراطي في السودان وصولا إلى الانتخابات

الخرطوم وواشنطن تؤكدان أهمية استكمال الانتقال الديمقراطي في السودان وصولا إلى الانتخابات

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، إنه من الضروري استكمال... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T10:29+0000

2022-01-05T10:29+0000

2022-01-05T10:30+0000

العالم العربي

السودان

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان لمجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء أن "نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، تلقى اتصالا هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، أكد فيه الجانبان ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولا الى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".وأعرب دقلو عن أمله في "مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها لمساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في ابتدار حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين".بدورها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، على "حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".وقالت إنها "تدعم قيام حوار سوداني - سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة"، معلنة استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة "لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي".ولفتت إلى "إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس [بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان] كوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية".وأعلن رئيس الحكومة الانتقالية المستقيل، عبد الله حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.وأكد حمدوك، في خطاب استقالته، أن الاتفاق، الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة لحوار.وقبل أيام، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-استقالة-حمدوك-نهاية-مباشرة-للانقلاب-1054912359.html

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