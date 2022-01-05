الرئيس العراقي: قاسم سليماني شخصية مؤثرة وشاركنا في إفشال مشروع داعش الإرهابي

وقال صالح في كلمته خلال الاحتفال إن "القائد الشهيد أبو مهدي المهندس والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني شخصيتين مؤثرتين كبيرتين وكبيرة في بلدنا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.وأضاف الرئيس العراقي: "القائد قاسم سليماني أتى في لحظة عصيبة وشارك مع قواتنا المسلحة ومواطنينا في التصدي لداعش والتصدي لخطر هجمة كبيرة كانت تعصف بنا".وتابع صالح "نستعيد بفخر الانتصار الذي تحقق على داعش الإرهابي وافشال مشروعه الخبيث الذي كان يهدد المنطقة والعالم وتمكنا من تحرير مدننا من دنس الإرهاب بوحدة شعبنا بمختلف اطيافه ومكوناتهم وبسالة القوات المسلحة من الشرطة والجيش والحشد والبيشمركة وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد علي السستاني حيث كان لها الدور الكبير في مواجهة المصيرية وبالدعم من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي".وأشار الرئيس العراقي إلى أنه "اليوم نحن أمام مسؤولية وطنية كبرى تتجسد بالانتصارات المتحققة وتعزيزها والعمل على عدم تكرار المأسي الإرهابية وقطع الطريق على خلايا التطرف والإرهاب التي تنشط بين الحين والأخر في محاولة يائسة للعبث بأمننا واستقرارنا".
شارك الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، في احتفالية أقامتها هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الثانية لاغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقال صالح في كلمته خلال الاحتفال إن "القائد الشهيد أبو مهدي المهندس والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني شخصيتين مؤثرتين كبيرتين وكبيرة في بلدنا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف الرئيس العراقي: "القائد قاسم سليماني أتى في لحظة عصيبة وشارك مع قواتنا المسلحة ومواطنينا في التصدي لداعش والتصدي لخطر هجمة كبيرة كانت تعصف بنا".
وتابع صالح "نستعيد بفخر الانتصار الذي تحقق على داعش الإرهابي وافشال مشروعه الخبيث الذي كان يهدد المنطقة والعالم وتمكنا من تحرير مدننا من دنس الإرهاب بوحدة شعبنا بمختلف اطيافه ومكوناتهم وبسالة القوات المسلحة من الشرطة والجيش والحشد والبيشمركة وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى السيد علي السستاني حيث كان لها الدور الكبير في مواجهة المصيرية وبالدعم من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي".
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه "اليوم نحن أمام مسؤولية وطنية كبرى تتجسد بالانتصارات المتحققة وتعزيزها والعمل على عدم تكرار المأسي الإرهابية وقطع الطريق على خلايا التطرف والإرهاب التي تنشط بين الحين والأخر في محاولة يائسة للعبث بأمننا واستقرارنا".