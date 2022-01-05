https://arabic.sputniknews.com/20220105/الكاظمي-يجدد-تأكيده-انتهاء-الدور-القتالي-للقوات-الأمريكية-والتحالف-الدولي-وتسلم-كل-المعسكرات-1054969482.html

الكاظمي يجدد تأكيده انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي وتسلم كل المعسكرات

الكاظمي يجدد تأكيده انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي وتسلم كل المعسكرات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجدداً، اليوم الأربعاء، على "انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق"، مشيرا إلى تسليم كل... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T12:49+0000

2022-01-05T12:49+0000

2022-01-05T12:49+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

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وقال الكاظمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "حاليا يتواجد عدد من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية"،محذرا من أن التصرفات العبثية باستهداف معسكرات عراقية تعكر صفو الأمن.وذكر الكاظمي أنه "مع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية، وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار"، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم الاستمرار في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية.وأعلن العراق، الأسبوع الماضي، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد. وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" وقتها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول المنصرم انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.

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