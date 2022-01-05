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الكاظمي يجدد تأكيده انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي وتسلم كل المعسكرات
الكاظمي يجدد تأكيده انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي وتسلم كل المعسكرات
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجدداً، اليوم الأربعاء، على "انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق"، مشيرا إلى تسليم كل... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:49+0000
2022-01-05T12:49+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الكاظمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "حاليا يتواجد عدد من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية"،محذرا من أن التصرفات العبثية باستهداف معسكرات عراقية تعكر صفو الأمن.وذكر الكاظمي أنه "مع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية، وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار"، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم الاستمرار في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية.وأعلن العراق، الأسبوع الماضي، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد. وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" وقتها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول المنصرم انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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أخبار العراق اليوم, العراق

الكاظمي يجدد تأكيده انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية والتحالف الدولي وتسلم كل المعسكرات

12:49 GMT 05.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجدداً، اليوم الأربعاء، على "انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق"، مشيرا إلى تسليم كل المعسكرات من قبل القوات العراقية.
وقال الكاظمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "حاليا يتواجد عدد من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية"،محذرا من أن التصرفات العبثية باستهداف معسكرات عراقية تعكر صفو الأمن.
وذكر الكاظمي أنه "مع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية، وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار"، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم الاستمرار في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية.
وأعلن العراق، الأسبوع الماضي، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد. وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" وقتها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".
وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراق في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا: "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".
وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول المنصرم انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.
وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".
وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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