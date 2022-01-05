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المغرب والصين تطلقان خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق
المغرب والصين تطلقان خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق
وقعت المغرب والصين، اليوم الأربعاء، على خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق، التي وقعها الجانبان عام 2017، والتي أطلق بموجبها مشروع "الشراكة... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:44+0000
2022-01-05T12:44+0000
العالم العربي
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ووقع الخطة، عبر الفيديو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، وعن الجانب الصيني، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، نينغ جي تشه.ويطمح المغرب والصين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحقيق تطور ملحوظ في الشراكة الثنائية. وقد شهد التعاون بين البلدين طفرة نوعية منذ 2016، وتحديدا بعد التوقيع في بكين بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس على "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، ومذكرة تفاهم سنة 2017 بشأن انضمام المغرب إلى مبادرة الحزام والطريق.وتهدف مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، المعروفة باسم "مبادرة الحزام والطريق"، إلى تطوير ممرات التجارة والنقل الحالية، وبناء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا.وتقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بفكرة تشكيل الحزام الاقتصادي لطريق الحرير؛ وأعلن عنها، للمرة الأولى، خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان، في أيلول/سبتمبر عام 2013.
https://arabic.sputniknews.com/20200109/خبيرة-اقتصادية-توضح-دور-مصر-في-مبادرة-الحزام-والطريق-والعائد-الاقتصادي-1043999635.html
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العالم العربي

المغرب والصين تطلقان خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق

12:44 GMT 05.01.2022
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الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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وقعت المغرب والصين، اليوم الأربعاء، على خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق، التي وقعها الجانبان عام 2017، والتي أطلق بموجبها مشروع "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.
ووقع الخطة، عبر الفيديو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، وعن الجانب الصيني، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، نينغ جي تشه.
ويطمح المغرب والصين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحقيق تطور ملحوظ في الشراكة الثنائية. وقد شهد التعاون بين البلدين طفرة نوعية منذ 2016، وتحديدا بعد التوقيع في بكين بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس على "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، ومذكرة تفاهم سنة 2017 بشأن انضمام المغرب إلى مبادرة الحزام والطريق.
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وتهدف مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، المعروفة باسم "مبادرة الحزام والطريق"، إلى تطوير ممرات التجارة والنقل الحالية، وبناء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا.
وتقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بفكرة تشكيل الحزام الاقتصادي لطريق الحرير؛ وأعلن عنها، للمرة الأولى، خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان، في أيلول/سبتمبر عام 2013.
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