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https://arabic.sputniknews.com/20220105/ترامب-يلغي-مؤتمرا-صحفيا-بمناسبة-ذكرى-اقتحام-مبنى-الكابيتول-في-واشنطن-1054954453.html
ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بمناسبة ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن
ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بمناسبة ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في فلوريدا، بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T04:15+0000
2022-01-05T04:15+0000
الكونغرس الأمريكي
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان وزعه مكتبه الصحفي ، إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي "في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة"، اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة".ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي، الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في فلوريدا جنوب شرقي البلاد.وشدد ترامب على أنّه سيلقي بدلا من ذلك، خطاباً خلال تجمّع في ولاية أريزونا في 15 يناير.وجدد ترامب التأكيد على أنّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020، كانت "مزورة".واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.
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الكونغرس الأمريكي, ترامب

ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بمناسبة ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن

04:15 GMT 05.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في فلوريدا، بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان وزعه مكتبه الصحفي ، إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي "في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة"، اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة".
ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي، الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في فلوريدا جنوب شرقي البلاد.
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وشدد ترامب على أنّه سيلقي بدلا من ذلك، خطاباً خلال تجمّع في ولاية أريزونا في 15 يناير.
وجدد ترامب التأكيد على أنّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020، كانت "مزورة".
واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.
وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.
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