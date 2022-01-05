تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/تغريدة-لإمام-الحرم-المكي-السابق-حول-سكان-القصر-الفخم-والزاهدين-تفجر-الجدل-1054983703.html
تغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل
تغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل
فجرت تغريدة لإمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تطرق فيها لجدوى نصيحة "سكان القصر الفخم" بالتقشف، حالة من الجدل الواسع بين السعوديين. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T18:12+0000
2022-01-05T18:12+0000
أخبار السعودية اليوم
الحرم المكي
عادل الكلباني
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:597:1523:1454_1920x0_80_0_0_e02a573b6753f40a9e50dac5eec5e783.jpg
وكتب الكلباني على حسابه بموقع تويتر: "لا يمكن لساكن القصر الفخم أن يقنعك كي تكون من الزاهدين!".ورد مغرد باسم علي محمد الحازمي على تغريدة الكلباني: "ولا يمكن لتجار الدين أن يقنعوك بذات الأمر".وعاد إمام الحرم المكي السابق ليرد على الحازمي بقوله: "ما دمت كاتبا ودكتورا فلعلك تعرف لنا ما هي التجارة بالدين".فيما علق صاحب حساب "الشيعة خير البرية" على تغريدة الكلباني قائلا: "ولهذا لا اقتنع أنك مسلم ورجل دين لأنك تلعب بالورق وهو محرم"، ليرد عليه الإمام السابق للحرم المكي "هههههههههههه شوف مين عم يحكي"، دون أن يفسر قوله.وكتب أبو عابد منتقدا الكلباني: "سمعناهم يتحدثون عن الزهد والورع ويركبون أفخم السيارات ويسكنون أرقى الفلل والقصور ويلبسون أغلى الثياب والأقمشه وأفخرها".وفي السياق، قال مغرد باسم أبو باسر: "ولايمكن لإمام المسجد وقارئ القرآن أن يقنعك بأن سماع الأغاني مباح وحلال".وصيف عام 2010 أفتى الكلباني في حديث لإحدى وسائل الاعلام بتحليل الغناء والمعازف مضيفا بعدم وجود دليل يحرمه، ليتعرض بعدها إلى هجوم كبير من رجال دين ودعاة سعوديين.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:454:1523:1596_1920x0_80_0_0_903baf520329eb57149122a208650e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, الحرم المكي, عادل الكلباني, السعودية

تغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل

18:12 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / BILAL QABALAN
تابعنا عبر
فجرت تغريدة لإمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تطرق فيها لجدوى نصيحة "سكان القصر الفخم" بالتقشف، حالة من الجدل الواسع بين السعوديين.
وكتب الكلباني على حسابه بموقع تويتر: "لا يمكن لساكن القصر الفخم أن يقنعك كي تكون من الزاهدين!".
ورد مغرد باسم علي محمد الحازمي على تغريدة الكلباني: "ولا يمكن لتجار الدين أن يقنعوك بذات الأمر".
وعاد إمام الحرم المكي السابق ليرد على الحازمي بقوله: "ما دمت كاتبا ودكتورا فلعلك تعرف لنا ما هي التجارة بالدين".
فيما علق صاحب حساب "الشيعة خير البرية" على تغريدة الكلباني قائلا: "ولهذا لا اقتنع أنك مسلم ورجل دين لأنك تلعب بالورق وهو محرم"، ليرد عليه الإمام السابق للحرم المكي "هههههههههههه شوف مين عم يحكي"، دون أن يفسر قوله.
وكتب أبو عابد منتقدا الكلباني: "سمعناهم يتحدثون عن الزهد والورع ويركبون أفخم السيارات ويسكنون أرقى الفلل والقصور ويلبسون أغلى الثياب والأقمشه وأفخرها".
وفي السياق، قال مغرد باسم أبو باسر: "ولايمكن لإمام المسجد وقارئ القرآن أن يقنعك بأن سماع الأغاني مباح وحلال".
وصيف عام 2010 أفتى الكلباني في حديث لإحدى وسائل الاعلام بتحليل الغناء والمعازف مضيفا بعدم وجود دليل يحرمه، ليتعرض بعدها إلى هجوم كبير من رجال دين ودعاة سعوديين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:17 GMTالمكمل الغذائي رقم 1 لحل مشكلة فقدان الذاكرة قد يفاجئ الكثيرين
18:12 GMTتغريدة لإمام الحرم المكي السابق حول "سكان القصر الفخم والزاهدين" تفجر الجدل
18:07 GMTبعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
18:04 GMTوزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا
18:01 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تطورات الأحداث في كازاخستان
17:52 GMTالجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران
17:42 GMTالصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
17:39 GMTحركة النهضة تكشف حقيقة إحالة الغنوشي للقضاء
17:32 GMTمستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي... فيديو
17:15 GMTمسؤول إيراني: جنود المقاومة ماضون على نهج سليماني والمهندس
17:14 GMTبريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي
17:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس
17:12 GMTرغم وفاته في 1973... وزيرة إسرائيلية تحقق حلم بن غوريون
17:09 GMTوزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع ملك الأردن استقرار الشرق الأوسط
17:04 GMTمعلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
17:02 GMTمصرع 13 شخصا في حريق منزل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية
16:59 GMTواشنطن تحذر رعاياها في الخرطوم عشية تظاهرات حاشدة
16:54 GMTكيف تم اختيار أكثر 100 رجل وسامة في 2021... فيديو
16:48 GMT"الصقور السعودية" تصل الإمارات للمشاركة في عروض جوية... صور
16:40 GMTخبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية