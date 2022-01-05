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دقلو يتلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي... ويشرح لها الوضع السياسي
دقلو يتلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي... ويشرح لها الوضع السياسي
أشاد نائب رئيس مجلس السيادة، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالحكومة الأمريكية لما توليه من "اهتمام كبير" تجاه السودان. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T11:35+0000
2022-01-05T11:35+0000
أخبار السودان اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية"سونا"، اليوم، الأربعاء، بأن دقلو تلقى اتصالا هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي، أكد فيه الجانبان على ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.وأوضحت الوكالة أن دقلو قدم "شرحًا مفصلا لفيي حول الأوضاع السياسية في البلاد".وأعرب دقلو، بحسب الوكالة، عن أمله في "مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي".ونقل بيان الوكالة السودانية عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تأكيدها حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الإنتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.وقالت فيي إنها "تدعم قيام حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة".وأعلنت فيي استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.ولفتت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى "إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس في لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية".
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أخبار السودان اليوم, السودان

دقلو يتلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي... ويشرح لها الوضع السياسي

11:35 GMT 05.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أشاد نائب رئيس مجلس السيادة، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالحكومة الأمريكية لما توليه من "اهتمام كبير" تجاه السودان.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية"سونا"، اليوم، الأربعاء، بأن دقلو تلقى اتصالا هاتفيًا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي، أكد فيه الجانبان على ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وأوضحت الوكالة أن دقلو قدم "شرحًا مفصلا لفيي حول الأوضاع السياسية في البلاد".
وأعرب دقلو، بحسب الوكالة، عن أمله في "مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي".
وأشار دقلو إلى أن "المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في ابتدار حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين".
ونقل بيان الوكالة السودانية عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تأكيدها حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الإنتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.
وقالت فيي إنها "تدعم قيام حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة".
وأعلنت فيي استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.
ولفتت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى "إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس في لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية".
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