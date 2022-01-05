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https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-كازاخستان-توكاييف-يعلن-ترأسه-لمجلس-الأمن-في-البلاد-خلفا-لنزرباييف-1054971469.html
رئيس كازاخستان توكاييف يعلن ترأسه لمجلس الأمن في البلاد خلفا لنزارباييف
رئيس كازاخستان توكاييف يعلن ترأسه لمجلس الأمن في البلاد خلفا لنزارباييف
أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من اليوم يترأس مجلس الأمن في البلاد. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:19+0000
2022-01-05T13:19+0000
2022-01-05T13:35+0000
كازاخستان
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ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو.كا زد. " مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدًا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان".ووفقًا لـ "إنفورمبورو.كا زد "، وعد توكاييف بـ "الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.في وقت سابق، عمل أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان
رئيس كازاخستان توكاييف يعلن ترأسه لمجلس الأمن في البلاد خلفا لنزارباييف 13:19 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 05.01.2022)
أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من اليوم يترأس مجلس الأمن في البلاد.
ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو.كا زد. " مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدًا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان".
ووفقًا لـ "إنفورمبورو.كا زد "،
وعد توكاييف
بـ "الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.
في وقت سابق، عمل أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.