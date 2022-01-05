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ضجة في إيران تساهم بإقالة مسؤول في "إكسبو دبي 2020"
ضجة في إيران تساهم بإقالة مسؤول في "إكسبو دبي 2020"
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إقالة مدير المعارض الدولية للجناح الإيراني في معرض "إكسبو دبي 2020" المقام في الإمارات المتحدة العربية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T06:09+0000
2022-01-05T06:09+0000
العالم
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إيران
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الصناعة والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أقال مدير المعارض الدولية حسن زماني على خلفية ما وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"فضيحة" الجناح الإيراني.ووُجهت إلى زماني انتقادات بسبب أن "جناح إيران في المعرض الذي يُعتبر من أبرز المعارض على صعيد العالم، استعرض منتجات غذائية مثل الكافيار والفستق والسوهان، بدلاً من تقديم الإنجازات الفضائية والنووية والطبية للبلاد"، وهو ما أثار موجة انتقادات كبيرة داخل الأوساط الشعبية والإعلامية في البلاد.وردّ زماني في وقت سابق على بعض منتقديه بالقول: "طبيعة المعرض ليست صناعية وعرض الإنجازات الفضائية والنووية والطبية يجب أن يكون في مكان آخر".وأضاف: "بدلاً من ذلك كان هذا الحدث على عكس المعارض الأخرى، ثقافياً وفنياً بشكل حصري".
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العالم, دبي, إيران

ضجة في إيران تساهم بإقالة مسؤول في "إكسبو دبي 2020"

06:09 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / -الجناح المصري في معرض دبي إكسبو 2020
الجناح المصري في معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / -
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كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إقالة مدير المعارض الدولية للجناح الإيراني في معرض "إكسبو دبي 2020" المقام في الإمارات المتحدة العربية.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الصناعة والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أقال مدير المعارض الدولية حسن زماني على خلفية ما وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"فضيحة" الجناح الإيراني.
ووُجهت إلى زماني انتقادات بسبب أن "جناح إيران في المعرض الذي يُعتبر من أبرز المعارض على صعيد العالم، استعرض منتجات غذائية مثل الكافيار والفستق والسوهان، بدلاً من تقديم الإنجازات الفضائية والنووية والطبية للبلاد"، وهو ما أثار موجة انتقادات كبيرة داخل الأوساط الشعبية والإعلامية في البلاد.

وردّ زماني في وقت سابق على بعض منتقديه بالقول: "طبيعة المعرض ليست صناعية وعرض الإنجازات الفضائية والنووية والطبية يجب أن يكون في مكان آخر".

وأضاف: "بدلاً من ذلك كان هذا الحدث على عكس المعارض الأخرى، ثقافياً وفنياً بشكل حصري".
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