ضجة في إيران تساهم بإقالة مسؤول في "إكسبو دبي 2020"

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الصناعة والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أقال مدير المعارض الدولية حسن زماني على خلفية ما وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"فضيحة" الجناح الإيراني.ووُجهت إلى زماني انتقادات بسبب أن "جناح إيران في المعرض الذي يُعتبر من أبرز المعارض على صعيد العالم، استعرض منتجات غذائية مثل الكافيار والفستق والسوهان، بدلاً من تقديم الإنجازات الفضائية والنووية والطبية للبلاد"، وهو ما أثار موجة انتقادات كبيرة داخل الأوساط الشعبية والإعلامية في البلاد.وردّ زماني في وقت سابق على بعض منتقديه بالقول: "طبيعة المعرض ليست صناعية وعرض الإنجازات الفضائية والنووية والطبية يجب أن يكون في مكان آخر".وأضاف: "بدلاً من ذلك كان هذا الحدث على عكس المعارض الأخرى، ثقافياً وفنياً بشكل حصري".
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إقالة مدير المعارض الدولية للجناح الإيراني في معرض "إكسبو دبي 2020" المقام في الإمارات المتحدة العربية.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الصناعة والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أقال مدير المعارض الدولية حسن زماني على خلفية ما وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"فضيحة" الجناح الإيراني.
ووُجهت إلى زماني انتقادات بسبب أن "جناح إيران في المعرض الذي يُعتبر من أبرز المعارض على صعيد العالم، استعرض منتجات غذائية مثل الكافيار والفستق والسوهان، بدلاً من تقديم الإنجازات الفضائية والنووية والطبية للبلاد"، وهو ما أثار موجة انتقادات كبيرة داخل الأوساط الشعبية والإعلامية في البلاد.
وردّ زماني في وقت سابق على بعض منتقديه بالقول: "طبيعة المعرض ليست صناعية وعرض الإنجازات الفضائية والنووية والطبية يجب أن يكون في مكان آخر".
وأضاف: "بدلاً من ذلك كان هذا الحدث على عكس المعارض الأخرى، ثقافياً وفنياً بشكل حصري".