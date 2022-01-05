عدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا

وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن "جيش العدو الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة (الحرية) الواقعة على خط (برافو) الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.وتقع بلدة الحرية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وهي منطقة أقرتها الأمم المتحدة في العام 1974 بين خطين وهميين يدعيان (برافو) شرقا و(ألفا) غربا، وذلك بهدف الفصل بين القوات المتحاربة عقب (حرب تشرين) التي كانت قد اندلعت بين الطرفين قبل ذلك بعام.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالمدفعية والقذائف الصاروخية.
وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن "جيش العدو الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة (الحرية) الواقعة على خط (برافو) الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.
"سبق هذا العدوان تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة... الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".
مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك"
وتقع بلدة الحرية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وهي منطقة أقرتها الأمم المتحدة في العام 1974 بين خطين وهميين يدعيان (برافو) شرقا و(ألفا) غربا، وذلك بهدف الفصل بين القوات المتحاربة عقب (حرب تشرين) التي كانت قد اندلعت بين الطرفين قبل ذلك بعام.