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عدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
عدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالمدفعية والقذائف الصاروخية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T20:39+0000
2022-01-05T21:00+0000
العالم العربي
سوريا
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وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن "جيش العدو الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة (الحرية) الواقعة على خط (برافو) الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.وتقع بلدة الحرية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وهي منطقة أقرتها الأمم المتحدة في العام 1974 بين خطين وهميين يدعيان (برافو) شرقا و(ألفا) غربا، وذلك بهدف الفصل بين القوات المتحاربة عقب (حرب تشرين) التي كانت قد اندلعت بين الطرفين قبل ذلك بعام.
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العالم العربي, سوريا

عدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا

20:39 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 05.01.2022)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالمدفعية والقذائف الصاروخية.
وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن "جيش العدو الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة (الحرية) الواقعة على خط (برافو) الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.

"سبق هذا العدوان تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة... الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك"
وتقع بلدة الحرية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وهي منطقة أقرتها الأمم المتحدة في العام 1974 بين خطين وهميين يدعيان (برافو) شرقا و(ألفا) غربا، وذلك بهدف الفصل بين القوات المتحاربة عقب (حرب تشرين) التي كانت قد اندلعت بين الطرفين قبل ذلك بعام.
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