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فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد كرة القدم المصري
فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد كرة القدم المصري
فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:19+0000
2022-01-05T12:19+0000
الاتحاد المصري لكرة القدم
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وحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، حصلت قائمة علام على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، وبعضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.
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الاتحاد المصري لكرة القدم

فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد كرة القدم المصري

12:19 GMT 05.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHلاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدفهم الأول في كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة
لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدفهم الأول في كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت.
وحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، حصلت قائمة علام على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.
وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، وبعضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.
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