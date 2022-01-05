فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد كرة القدم المصري

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، حصلت قائمة علام على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، وبعضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.
فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت.
وحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، حصلت قائمة علام على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.