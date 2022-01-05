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كيف يتغير مكان شروق الشمس على مدار العام... صور
كيف يتغير مكان شروق الشمس على مدار العام... صور
أجاب مرصد حلوان التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن تساؤل حول ما إذا كان موضع شروق الشمس على الأرض يتغير على مدار شهور العام. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:06+0000
2022-01-05T13:06+0000
مجتمع
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وأكد المرصد، في منشور عبر موقع فيسبوك، أن الشمس لا تشرق من نفس المكان طوال العام، وأوضح أنه مع تغير الأشهر، يتغير اتجاه شروق الشمس.ونقل المرصد صورة بعنوان "A Year of Sunrises" أو "شروق الشمس في عام"، التقطها المصور لوكا فانزيلا، والتي تظهر اتجاه شروق الشمس كل شهر خلال عام 2021 في أفق مدينة إدمونتون، ألبرتا في كندا.وحرص المصور على التقاط جميع الصور من نفس المكان، لإظهار التغير الذي يحدث في موقع الشروق، وتم التقاط الصورة العلوية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويستمر تتبع الصورة لشروق الشمس في الشهور المتتالية حتى تنتهي الصور في ديسمبر 2021.يلاحظ أنه على الرغم من أن الشمس تشرق دائما من اتجاه الشرق بطبيعة الحال، إلا أنها تشرق في أقصى الجنوب الشرقي عند انقلاب الشمس في ديسمبر، وأبعدها إلى الشمال الشرقي في انقلاب الشمس في يونيو.يشار إلى أنه في العديد من البلدان يعتبر الانقلاب الشتوي لشهر ديسمبر تغييرًا رسميًا في الموسم، أي أن 21 ديسمبر يعتبر ذروة فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يكون التسخين الشمسي والطاقة المخزنة في سطح الأرض والغلاف الجوي عند أدنى مستوياتها خلال فصل الشتاء، وهو ما يفسر شدة برودة الطقس في هذ الشهر.
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كيف يتغير مكان شروق الشمس على مدار العام... صور

13:06 GMT 05.01.2022
© Photo / pixabay/qimonoكوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Photo / pixabay/qimono
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أجاب مرصد حلوان التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن تساؤل حول ما إذا كان موضع شروق الشمس على الأرض يتغير على مدار شهور العام.
وأكد المرصد، في منشور عبر موقع فيسبوك، أن الشمس لا تشرق من نفس المكان طوال العام، وأوضح أنه مع تغير الأشهر، يتغير اتجاه شروق الشمس.
ونقل المرصد صورة بعنوان "A Year of Sunrises" أو "شروق الشمس في عام"، التقطها المصور لوكا فانزيلا، والتي تظهر اتجاه شروق الشمس كل شهر خلال عام 2021 في أفق مدينة إدمونتون، ألبرتا في كندا.
وحرص المصور على التقاط جميع الصور من نفس المكان، لإظهار التغير الذي يحدث في موقع الشروق، وتم التقاط الصورة العلوية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويستمر تتبع الصورة لشروق الشمس في الشهور المتتالية حتى تنتهي الصور في ديسمبر 2021.
يلاحظ أنه على الرغم من أن الشمس تشرق دائما من اتجاه الشرق بطبيعة الحال، إلا أنها تشرق في أقصى الجنوب الشرقي عند انقلاب الشمس في ديسمبر، وأبعدها إلى الشمال الشرقي في انقلاب الشمس في يونيو.
يشار إلى أنه في العديد من البلدان يعتبر الانقلاب الشتوي لشهر ديسمبر تغييرًا رسميًا في الموسم، أي أن 21 ديسمبر يعتبر ذروة فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يكون التسخين الشمسي والطاقة المخزنة في سطح الأرض والغلاف الجوي عند أدنى مستوياتها خلال فصل الشتاء، وهو ما يفسر شدة برودة الطقس في هذ الشهر.
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