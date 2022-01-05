تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220105/متظاهرون-يسيطرون-على-مطار-ألماتي-الدولي-في-كازاخستان-1054979247.html
متظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
متظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
أكدت مصادر أمنية في مطار ألماتي الدولي بكازاخستان قيام محتجين باقتحام المطار والسيطرة عليه، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الملاحة في المطار. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:56+0000
2022-01-05T15:56+0000
2022-01-05T15:56+0000
العالم
كازخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/18/1043691890_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_3df9b4af2ab81ea21de9aa7f4aff0010.jpg
وأشار ضابط أمن المطار إلى توقف الرحلات الجوية اليوم في مطار ألماتي الدولي بعد استيلاء متظاهرين على المطار الذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة ألماتي العاصمة التجارية لكازاخستان.وأفادت تقارير بقيام محتجين باقتحام مبنى إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة أويزوف، وشوهد قيام لصوص بسرقة أجهزة الصراف الآلي.وكانت مصادر قد أفادت لوكالة "سبوتنيك كازخستان" بغياب عناصر الشرطة في مدينة ألماتي بالتزامن مع تدفق أعداد قليلة من مجموعات من المتظاهرين (من 30 إلى 50 شخصا) مرة أخرى إلى ساحة الجمهورية.وفقا للبيانات الأولية، يستولي حوالي 45 متظاهر على مطار ألماتي، حيث قام موظفو المطار بإخلاء الركاب على الفور ومغادرة المطار بعد ذلك، بحسب "Orda.kz".وبينت المصادر أن عناصر الجيش غادرت المطار أيضا، بالتزامن مع مغادرة موظفي المطار البناء.
كازخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/18/1043691890_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_9721483b1fc96155ae7a5520011f7bc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كازخستان
متظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
أكدت مصادر أمنية في مطار ألماتي الدولي بكازاخستان قيام محتجين باقتحام المطار والسيطرة عليه، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الملاحة في المطار.
وأشار ضابط أمن المطار إلى توقف الرحلات الجوية اليوم في مطار ألماتي الدولي بعد استيلاء متظاهرين على المطار الذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة ألماتي العاصمة التجارية لكازاخستان.
وأفادت تقارير بقيام محتجين باقتحام مبنى إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة أويزوف، وشوهد قيام لصوص بسرقة أجهزة الصراف الآلي.
وكانت مصادر قد أفادت لوكالة "سبوتنيك كازخستان" بغياب عناصر الشرطة في مدينة ألماتي بالتزامن مع تدفق أعداد قليلة من مجموعات من المتظاهرين (من 30 إلى 50 شخصا) مرة أخرى إلى ساحة الجمهورية.
وفقا للبيانات الأولية، يستولي حوالي 45 متظاهر على مطار ألماتي، حيث قام موظفو المطار بإخلاء الركاب على الفور ومغادرة المطار بعد ذلك، بحسب "Orda.kz".
وبينت المصادر أن عناصر الجيش غادرت المطار أيضا، بالتزامن مع مغادرة موظفي المطار البناء.