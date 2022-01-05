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متظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
متظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
أكدت مصادر أمنية في مطار ألماتي الدولي بكازاخستان قيام محتجين باقتحام المطار والسيطرة عليه، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الملاحة في المطار. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:56+0000
2022-01-05T15:56+0000
العالم
كازخستان
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وأشار ضابط أمن المطار إلى توقف الرحلات الجوية اليوم في مطار ألماتي الدولي بعد استيلاء متظاهرين على المطار الذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة ألماتي العاصمة التجارية لكازاخستان.وأفادت تقارير بقيام محتجين باقتحام مبنى إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة أويزوف، وشوهد قيام لصوص بسرقة أجهزة الصراف الآلي.وكانت مصادر قد أفادت لوكالة "سبوتنيك كازخستان" بغياب عناصر الشرطة في مدينة ألماتي بالتزامن مع تدفق أعداد قليلة من مجموعات من المتظاهرين (من 30 إلى 50 شخصا) مرة أخرى إلى ساحة الجمهورية.وفقا للبيانات الأولية، يستولي حوالي 45 متظاهر على مطار ألماتي، حيث قام موظفو المطار بإخلاء الركاب على الفور ومغادرة المطار بعد ذلك، بحسب "Orda.kz".وبينت المصادر أن عناصر الجيش غادرت المطار أيضا، بالتزامن مع مغادرة موظفي المطار البناء.
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العالم, كازخستان

متظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان

15:56 GMT 05.01.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 8 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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أكدت مصادر أمنية في مطار ألماتي الدولي بكازاخستان قيام محتجين باقتحام المطار والسيطرة عليه، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الملاحة في المطار.
وأشار ضابط أمن المطار إلى توقف الرحلات الجوية اليوم في مطار ألماتي الدولي بعد استيلاء متظاهرين على المطار الذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة ألماتي العاصمة التجارية لكازاخستان.
وأفادت تقارير بقيام محتجين باقتحام مبنى إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة أويزوف، وشوهد قيام لصوص بسرقة أجهزة الصراف الآلي.
وكانت مصادر قد أفادت لوكالة "سبوتنيك كازخستان" بغياب عناصر الشرطة في مدينة ألماتي بالتزامن مع تدفق أعداد قليلة من مجموعات من المتظاهرين (من 30 إلى 50 شخصا) مرة أخرى إلى ساحة الجمهورية.
وفقا للبيانات الأولية، يستولي حوالي 45 متظاهر على مطار ألماتي، حيث قام موظفو المطار بإخلاء الركاب على الفور ومغادرة المطار بعد ذلك، بحسب "Orda.kz".
وبينت المصادر أن عناصر الجيش غادرت المطار أيضا، بالتزامن مع مغادرة موظفي المطار البناء.
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