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محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
رزق المغني السعودي محمد محمد عبده (72 عاما) بمولد صباح اليوم الأربعاء، سماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:11+0000
2022-01-05T10:11+0000
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وغرد محمد عبده عبر حسابه على "تويتر" معلنا الخبر، وكتب: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".وتفاعل مغردون مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد.وسلمان الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية

محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي

10:11 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / RABIH MOGHRABIالمطرب السعودي محمد عبده
المطرب السعودي محمد عبده - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
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رزق المغني السعودي محمد محمد عبده (72 عاما) بمولد صباح اليوم الأربعاء، سماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وغرد محمد عبده عبر حسابه على "تويتر" معلنا الخبر، وكتب: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".
وتفاعل مغردون مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد.
وسلمان الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها.
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