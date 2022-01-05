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https://arabic.sputniknews.com/20220105/محمد-عبده-يرزق-بمولود-يسميه-سلمان-تيمنا-بالملك-السعودي-1054961509.html
محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
رزق المغني السعودي محمد محمد عبده (72 عاما) بمولد صباح اليوم الأربعاء، سماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:11+0000
2022-01-05T10:11+0000
2022-01-05T10:11+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وغرد محمد عبده عبر حسابه على "تويتر" معلنا الخبر، وكتب: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".وتفاعل مغردون مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد.وسلمان الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية
محمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
رزق المغني السعودي محمد محمد عبده (72 عاما) بمولد صباح اليوم الأربعاء، سماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وغرد محمد عبده عبر حسابه على "تويتر" معلنا الخبر، وكتب: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".
وتفاعل مغردون مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد.
وسلمان الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها.